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Из-за больших потерь под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 07:03
РАБОТАЕТ АРТИЛЛЕРИЯ ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Захватчики из так называемого казачьего отряда отказываются от участия в наступательных действиях из-за значительных потерь россиян под Угледаром Донецкой области.  

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота РФ, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях".

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Темы: Росcияоккупациявойна
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