Из-за больших потерь под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление – Генштаб

Захватчики из так называемого казачьего отряда отказываются от участия в наступательных действиях из-за значительных потерь россиян под Угледаром Донецкой области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота РФ, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях".

Что этому предшествовало:

В районе Угледара Донецкой области воины Сил специальных операций Украины и 72 бригады уничтожили российскую технику и взяли в плен военнослужащих РФ.

По оценкам ГУР, потери российских оккупационных войск в феврале самые большие с начала полномасштабного вторжения.

Использование российскими войсками мобилизованных военнослужащих вряд ли создаст достаточный наступательный потенциал для широкомасштабного и быстрого механизированного наступления, убеждены аналитики Института изучения войны.