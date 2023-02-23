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Російські спецслужби створили ПВК "Яструб", щоб витіснити найманців Пригожина - Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 лютого 2023, 11:32
Російські спецслужби створили ПВК Яструб, щоб витіснити найманців Пригожина - Генштаб
скриншот

Російське військове керівництво докладає зусиль, щоб встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер" разом з його засновником Євгеном Пригожиним з інформаційного простору.

Джерело: брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова

Пряма мова Громова: "Міністерство оборони Російської Федерації взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії. Зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки Російської Федерації приватна військова компанія "Яструб".

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Деталі: За його словами, також для встановлення контролю над ПВК та іншими парамілітарними формуваннями російські військові прагнуть на собі замкнути забезпечення добровольчих формувань озброєннями, військовою технікою, продовольством.

Крім того, мова йде про надання медичної допомоги. Зокрема, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані добровольчі формування.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Днями власник кишенькової "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин поскаржився, що його найманці недоотримують 80% боєприпасів, а російське Міноборони бреше суспільству, що всі необхідні боєприпаси у вагнерівців є.
  • 22 лютого боти Пригожина, подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.
  • Також Пригожин продемонстрував на світлині втрати російських найманців, які начебто загинули 21 лютого через те, що керівництво регулярних військ не дає вагнерівцям снаряди.

Теми: ПригожинВагнерРосіявійна
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