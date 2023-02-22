Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боти Пригожина прийшли на "путінг" випрошувати снаряди – ВВС

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 16:47
Боти Пригожина прийшли на путінг випрошувати снаряди – ВВС
євгеній пригожин, Getty Images

Боти засновника "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.

Джерело: Російська служба ВВС в Telegram

Дослівно в статті: "Якщо Володимир Путін вирішить ввечері перевірити коменти або лайки під своїм не найдовшим і не найзмістовнішим виступом на мітингу в "Лужниках", то з подивом виявить там натовп ботів з вимогою "Дайте снаряди Вагнеру".

Реклама:

Деталі: У матеріалі йдеться про те, що останніми днями Пригожин і його найманці найрізноманітнішими способами намагалися достукатися до верховного головнокомандувача, щоб він вплинув на Генеральний штаб, який залишив "ПВК" без боєприпасів. Вони записували відеоролики, Пригожин випускав повні експресії звернення, на його підтримку виступили ватажки Чечні Рамзан Кадиров і окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Головний вагнерівець навіть опублікував фотографію з тілами десятків загиблих за один день найманців, а його бійці вдавалися до театралізованих перфомансів, то розстрілюючи паперового главу Генштабу Валерія Герасимова, то випорожнюючись на нього.

Редакція робить висновок, що до весни 2023 року Пригожин, зважаючи на все, або втратив доступ до Путіна, або Міноборони перекрило йому канали швидкої комунікації з президентом, тож у спробах розв'язати проблему, що виникла, йому доводиться задіювати навіть ботів у коментарях до трансляції мітингу.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Днями власник кишенькової "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин поскаржився, що його найманці недоотримують 80% боєприпасів, а російське Міноборони бреше суспільству, що всі необхідні боєприпаси у вагнерівців є.
  • Також стало відомо, що лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони Росії.
  • 22 лютого президент Росії Володимир Путін виступив на мітингу в Москві з нагоди "дня захисника вітчизни" та річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як для Путіна, виступ був дуже короткий. У ньому диктатор заявив, що сім'я кожного росіянина – це вся Росія, і за неї треба воювати.

Теми: ПригожинПутінмітингисоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Пригожин
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
Міноборони РФ може бути більш зацікавлене в смерті Пригожина, ніж Путін – аналітики
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: