Боти Пригожина прийшли на "путінг" випрошувати снаряди – ВВС

Боти засновника "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.

Джерело: Російська служба ВВС в Telegram

Дослівно в статті: "Якщо Володимир Путін вирішить ввечері перевірити коменти або лайки під своїм не найдовшим і не найзмістовнішим виступом на мітингу в "Лужниках", то з подивом виявить там натовп ботів з вимогою "Дайте снаряди Вагнеру".

Деталі: У матеріалі йдеться про те, що останніми днями Пригожин і його найманці найрізноманітнішими способами намагалися достукатися до верховного головнокомандувача, щоб він вплинув на Генеральний штаб, який залишив "ПВК" без боєприпасів. Вони записували відеоролики, Пригожин випускав повні експресії звернення, на його підтримку виступили ватажки Чечні Рамзан Кадиров і окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Головний вагнерівець навіть опублікував фотографію з тілами десятків загиблих за один день найманців, а його бійці вдавалися до театралізованих перфомансів, то розстрілюючи паперового главу Генштабу Валерія Герасимова, то випорожнюючись на нього.

Редакція робить висновок, що до весни 2023 року Пригожин, зважаючи на все, або втратив доступ до Путіна, або Міноборони перекрило йому канали швидкої комунікації з президентом, тож у спробах розв'язати проблему, що виникла, йому доводиться задіювати навіть ботів у коментарях до трансляції мітингу.

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