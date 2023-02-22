Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боти Пригожина прийшли на "путінг" випрошувати снаряди – ВВС

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 17:47
євгеній пригожин, Getty Images

Боти засновника "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, подивившись виступ Володимира Путіна на концерті в "Лужниках", заполонили соцмережі коментарями з вимогою дати найманцям снаряди.

Джерело: Російська служба ВВС в Telegram

Дослівно в статті: "Якщо Володимир Путін вирішить ввечері перевірити коменти або лайки під своїм не найдовшим і не найзмістовнішим виступом на мітингу в "Лужниках", то з подивом виявить там натовп ботів з вимогою "Дайте снаряди Вагнеру".

Деталі: У матеріалі йдеться про те, що останніми днями Пригожин і його найманці найрізноманітнішими способами намагалися достукатися до верховного головнокомандувача, щоб він вплинув на Генеральний штаб, який залишив "ПВК" без боєприпасів. Вони записували відеоролики, Пригожин випускав повні експресії звернення, на його підтримку виступили ватажки Чечні Рамзан Кадиров і окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

Головний вагнерівець навіть опублікував фотографію з тілами десятків загиблих за один день найманців, а його бійці вдавалися до театралізованих перфомансів, то розстрілюючи паперового главу Генштабу Валерія Герасимова, то випорожнюючись на нього.

Редакція робить висновок, що до весни 2023 року Пригожин, зважаючи на все, або втратив доступ до Путіна, або Міноборони перекрило йому канали швидкої комунікації з президентом, тож у спробах розв'язати проблему, що виникла, йому доводиться задіювати навіть ботів у коментарях до трансляції мітингу.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Днями власник кишенькової "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин поскаржився, що його найманці недоотримують 80% боєприпасів, а російське Міноборони бреше суспільству, що всі необхідні боєприпаси у вагнерівців є.
  • Також стало відомо, що лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію Пригожина приєднатися до інформаційної кампанії проти Міноборони Росії.
  • 22 лютого президент Росії Володимир Путін виступив на мітингу в Москві з нагоди "дня захисника вітчизни" та річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як для Путіна, виступ був дуже короткий. У ньому диктатор заявив, що сім'я кожного росіянина – це вся Росія, і за неї треба воювати.

Теми: ПригожинПутінмітингисоцмережі
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоШмигаль показав перші "Леопарди" в Україні

Моравецький: 60 танків PT-91 днями прибудуть до України

Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини

NYT описало, як Зеленському і Байдену вдалося вибудувати партнерство під час війни

Оборонні закупівлі формуватимуть прозоро: Рада прийняла закон

Польща передала Україні перші танки Leopard

Усі новини...
Пригожин
Пригожин показав гору трупів вагнерівців: каже, загинули через "снарядний голод"
Заяви Міноборони РФ – плювок у бік "Вагнера": у Пригожина загострюється конфлікт з Шойгу і Ко  
Пригожин "заробив" $250 мільйонів з 2018 року на ресурсах Африки та Азії
Останні новини
18:31
Лаявся і штовхав: у Києві покарають чоловіка, який постійно ображав сестру
18:31
Зеленський про мирну ініціативу Китаю: Це не мирний план, але вже щось
18:20
Сили оборони знищили російський гелікоптер і безпілотник "Ланцет" – Генштаб ЗСУ
18:17
Зеленський хоче саміт Латинської Америки і України: На цю зустріч я поїхав би особисто
18:09
відео"Натхнення для усього світу": голлівудські зірки звернулися до українців
17:58
США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів
17:50
Зеленський: Якщо всі партнери дотримають слова і не буде бла-бла – неминуче буде перемога
17:43
Україні вдалось диверсифікувати поставки та накопичити ресурси до зими, попри війну - Шмигаль
17:41
фото, відеоШмигаль показав перші "Леопарди" в Україні
17:38
Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
Усі новини...