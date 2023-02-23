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Российские спецслужбы создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить наемников Пригожина - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 23 февраля 2023, 12:32
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Российское военное руководство прилагает усилия, чтобы установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер" вместе с его основателем Евгением Пригожиным из информационного пространства.

Источник: брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова

Прямая речь Громова: "Министерство обороны Российской Федерации вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации частная военная компания "Ястреб".

Детали: По его словам, также для установления контроля над ЧВК и другими парамилитарными формированиями российские военные стремятся на себе замкнуть обеспечение добровольческих формирований вооружениями, военной техникой, продовольствием.

Кроме того, речь идет об оказании медицинской помощи. В частности, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

Что предшествовало:

  • На днях владелец карманной "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что что его наемники недополучают 80% боеприпасов, а российское Минобороны врет обществу, что все необходимые боеприпасы у вагнеровцев есть.
  • 22 февраля боты Пригожина, посмотрев выступление Владимира Путина на концерте в "Лужниках", заполонили соцсети комментариями с требованием дать наемникам снаряды.
  • Также Пригожин продемонстрировал на фотографии потери российских наемников, которые якобы погибли 21 февраля из-за того, что руководство регулярных войск не дает вагнеровцам снаряды.

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Темы: ПригожинВагнерРосcиявойна
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