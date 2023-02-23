Российские спецслужбы создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить наемников Пригожина - Генштаб

Российское военное руководство прилагает усилия, чтобы установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер" вместе с его основателем Евгением Пригожиным из информационного пространства.

Источник: брифинг заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова

Прямая речь Громова: "Министерство обороны Российской Федерации вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации частная военная компания "Ястреб".

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Детали: По его словам, также для установления контроля над ЧВК и другими парамилитарными формированиями российские военные стремятся на себе замкнуть обеспечение добровольческих формирований вооружениями, военной техникой, продовольствием.

Кроме того, речь идет об оказании медицинской помощи. В частности, российское правительство уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

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