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Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 14:37
Данілов про слова Борреля: Cтимул для Росії продовжувати злочини
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля за слова про те, що "великий народ" - росіяни - також страждають від війни проти України.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія – великий народ" – це запрошення продовжувати вбивства. Путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів".

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Що передувало: Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що поразка в повномасштабній війні в Україні не призведе до зникнення Росії, тому що це "великий народ".

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Теми: війнаРосіяДанілов
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