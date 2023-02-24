Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что "великий народ" - россияне - также страдают от войны против Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия - великий народ" - это приглашение продолжать убийства. Путин - олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы - проявление слабости, стимул для преступлений".

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Что предшествовало: Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России, потому что это "великий народ".

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