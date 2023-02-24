Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Валентина РоманенкоПятница, 24 февраля 2023, 14:37
Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов раскритиковал топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля за слова о том, что "великий народ" - россияне - также страдают от войны против Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия - великий народ" - это приглашение продолжать убийства. Путин - олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы - проявление слабости, стимул для преступлений".

Реклама:

Что предшествовало: Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России, потому что это "великий народ".

Читайте также: Глава ГУР: Мы воюем не с российским режимом, а с российским народом

Темы: войнаРосcияДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
война
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: