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Данілов: Світу треба готуватися до розпаду Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 16:26
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов каже, що світу треба готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їхнього бажання.

Джерело: Данілов в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба РНБО

Деталі: Секретар РНБО розкритикував позицію деяких європейських інституцій щодо ставлення до війни в Україні і до Росії, назвавши "ганебною" ситуацію, коли російська делегація, члени якої підтримують війну проти України, бере участь у засіданні ПА ОБСЄ.

За словами Данілова, деякі діячі хочуть змусити українців піти на якісь компроміси. Водночас європейці, які мають велике бажання піти на поступки, можуть у будь-який день опинитися у ситуації, в якій опинилася Україна 24 лютого минулого року, наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що у Заходу поки немає остаточного рішення, що робити із РФ, і Захід не розуміє, чим має закінчитися війна. Водночас, за словами Данілова, повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року режим Путіна запустив процес розпаду РФ.

Пряма мова: "Світу треба готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їх бажання. І саме цим питанням вони мають сьогодні перейматися".

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Теми: РосіявійнаДанілов
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