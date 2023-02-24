Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Миру надо готовиться к распаду России

Валентина РоманенкоПятница, 24 февраля 2023, 15:26
Данилов: Миру надо готовиться к распаду России
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба СНБО

Детали: Секретарь СНБО раскритиковал позицию некоторых европейских институтов по отношению к войне в Украине и к России, назвав "позорной" ситуацию, когда российская делегация, члены которой поддерживают войну против Украины, участвует в заседании ПА ОБСЕ.

Реклама:

По словам Данилова, некоторые деятели хотят заставить украинцев пойти на какие-то компромиссы. В то же время европейцы, которые имеют большое желание пойти на уступки, могут в любой день оказаться в ситуации, в которой оказалась Украина 24 февраля прошлого года, подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с РФ, и Запад не понимает, чем должна закончиться война. В то же время, по словам Данилова, полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года режим Путина запустил процесс распада РФ.

Прямая речь: "Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Внутренняя деколонизация России - событие, неотвратимость которого должен принять мир

Темы: РосcиявойнаДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: