Данилов: Миру надо готовиться к распаду России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба СНБО

Детали: Секретарь СНБО раскритиковал позицию некоторых европейских институтов по отношению к войне в Украине и к России, назвав "позорной" ситуацию, когда российская делегация, члены которой поддерживают войну против Украины, участвует в заседании ПА ОБСЕ.

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По словам Данилова, некоторые деятели хотят заставить украинцев пойти на какие-то компромиссы. В то же время европейцы, которые имеют большое желание пойти на уступки, могут в любой день оказаться в ситуации, в которой оказалась Украина 24 февраля прошлого года, подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с РФ, и Запад не понимает, чем должна закончиться война. В то же время, по словам Данилова, полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года режим Путина запустил процесс распада РФ.

Прямая речь: "Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься".

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