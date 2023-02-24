Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Миру надо готовиться к распаду России

Валентина РоманенкоПятница, 24 февраля 2023, 16:26
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорит, что миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания.

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона, цитирует пресс-служба СНБО

Детали: Секретарь СНБО раскритиковал позицию некоторых европейских институтов по отношению к войне в Украине и к России, назвав "позорной" ситуацию, когда российская делегация, члены которой поддерживают войну против Украины, участвует в заседании ПА ОБСЕ.

По словам Данилова, некоторые деятели хотят заставить украинцев пойти на какие-то компромиссы. В то же время европейцы, которые имеют большое желание пойти на уступки, могут в любой день оказаться в ситуации, в которой оказалась Украина 24 февраля прошлого года, подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с РФ, и Запад не понимает, чем должна закончиться война. В то же время, по словам Данилова, полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года режим Путина запустил процесс распада РФ.

Прямая речь: "Миру надо готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания. И именно этим вопросом они должны сегодня заниматься".

Читайте также: Внутренняя деколонизация России - событие, неотвратимость которого должен принять мир

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаДанилов
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ

На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ

фотоВ Польше попали в ДТП 12 украинцев, пятеро госпитализированы

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

Все новости...
Росcия
Россия, Китай и ЮАР проводят совместные учения ВМС – Украина "глубоко разочарована"
Китай отрицает намерения продавать дроны России
Российская армия не перестает быть посмешищем в течение года войны в Украине
Последние новости
17:12
Nokia обновила логотип, чтобы не ассоциироваться с производством телефонов
17:08
Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и передал пакет помощи для ССО
17:00
Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ
16:41
Глава Минобороны Германии: будем судить Китай по его действиям, а не заявлениям
16:33
На аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы, поврежден самолет РФ – СМИ
16:19
Украинских эмитентов ценных бумаг обязали отчитаться о связях с РФ
16:17
Два украинских фильма получили награды на Берлинале
16:07
Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа
15:54
Нового гендиректора Оператора ГТС до сих пор не назначили
15:45
фотоВ Ленинградской области забросали военкомат коктейлями Молотова
Все новости...