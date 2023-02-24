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Китай заперечив наміри продавати дрони Росії

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 лютого 2023, 16:54
фото: GETTY IMAGEs

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що країна не здійснює продаж зброї в зони конфліктів та використовує "відповідальний підхід" до військового експорту.

Джерело: CNN із посиланням на речника МЗС КНР Ван Веньбіня

Деталі: На прохання прокоментували інформацію видання Der Spiegel про те, що Китай и Росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників, які можуть бути поставлені вже в квітні, Венбінь відповів наступним чином:

Пряма мова: "Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодних продажів зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам.

Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, які стоять за нею, варто остерігатися".

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 19 лютого, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість надання російським військовим "летальної підтримки".
  • Натомість Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України. 
  • Адміністрація Джо Байдена 23 лютого оголосила, що розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Теми: КитайзброябезпілотникиРосія
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