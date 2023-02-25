Залужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пообіцяв дітям повернення до окупованого Маріуполя "цього року".

Джерело: Залужний в документальному проєкті Дмитра Комарова

Деталі: За словами головнокомандувача, на святкуванні дня Святого Миколая він вітав дітей.

Маленький хлопчик відвів Залужного у бік і запитав у нього на вухо, чи "точно ми повернемося в Маріуполь?", на що отримав відповідь: "Так. У цьому році".

Залужний зазначив, що його такі прохання дітей "надихають".

Що передувало:

23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу прогриміли вибухи.

Коментуючи ці події, в Силах оборони зазначили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.

На початку лютого США анонсували передачу Україні перших далекобійних снарядів.