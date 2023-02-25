Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 12:24
скріншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пообіцяв дітям повернення до окупованого Маріуполя "цього року".

Джерело: Залужний в документальному проєкті Дмитра Комарова

Деталі: За словами головнокомандувача, на святкуванні дня Святого Миколая він вітав дітей.

Маленький хлопчик відвів Залужного у бік і запитав у нього на вухо, чи "точно ми повернемося в Маріуполь?", на що отримав відповідь: "Так. У цьому році".

Залужний зазначив, що його такі прохання дітей "надихають".

Що передувало:

  • 23 лютого в окупованому Маріуполі, в районі металургійного комбінату ім. Ілліча, вдруге за добу прогриміли вибухи.
  • Коментуючи ці події, в Силах оборони зазначили, що напрямок Маріуполя більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.
  • На початку лютого США анонсували передачу Україні перших далекобійних снарядів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийМаріупольдеокупаціяЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Китай відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Сі Цзіньпіном

На кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО, розпочато розслідування

Помер знаковий політтехнолог Кремля і автор "темників" Павловський

Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва

Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW

Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі

Усі новини...
Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА
У Маріуполі вибухнув склад БК – Андрющенко
Росія вперше за декілька днів вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами"
Лукашенко та Путін у річницю вторгнення "ввечері довго розмовляли"
Останні новини
14:13
У Київраді можуть скасувати рішення про облаштування військового цвинтаря на Лисій горі
14:11
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – ГУР
13:59
У Росії військову ППО підпорядкували генералу Суровікіну – ЗМІ РФ
13:56
Окупанти у Криму засудили 4 Свідків Єгови за участь в "екстремістській спільноті"
13:26
фотоСтаровинну українську ікону намагались вивезти до США під виглядом фурнітури
13:20
41 акціонерне товариство в Україні все ще належить власникам з РФ - дослідження
13:19
фотоУ Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі
13:15
Фірми дружини Медведчука фінансували Росгвардію та антиукраїнську діяльність - Trap Aggressor
13:11
У Путіна відмовились коментувати удар по "Мачулищах"
13:10
У Центробанку РФ готуються до скорочення співробітників
Усі новини...