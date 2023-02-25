Залужний сказав хлопчику, що той повернеться до Маріуполя "цього року"
Субота, 25 лютого 2023, 11:24
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пообіцяв дітям повернення до окупованого Маріуполя "цього року".
Джерело: Залужний в документальному проєкті Дмитра Комарова
Деталі: За словами головнокомандувача, на святкуванні дня Святого Миколая він вітав дітей.
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Маленький хлопчик відвів Залужного у бік і запитав у нього на вухо, чи "точно ми повернемося в Маріуполь?", на що отримав відповідь: "Так. У цьому році".
Залужний зазначив, що його такі прохання дітей "надихають".
Що передувало:
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