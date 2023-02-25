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Залужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 11:24
Залужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь в этом году
скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообещал детям возвращение в оккупированный Мариуполь "в этом году".

Источник: Залужный в документальном проекте Дмитрия Комарова

Детали: По словам главнокомандующего, на праздновании дня Святого Николая он поздравлял детей.

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Маленький мальчик отвел Залужного в сторону и спросил у него на ухо, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?", на что получил ответ: "Да. В этом году".

Залужный отметил, что его такие просьбы детей "вдохновляют".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, второй раз за сутки прогремели взрывы.
  • Комментируя эти события, в Силах обороны отметили, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников.
  • В начале февраля США анонсировали передачу Украине первых дальнобойных снарядов.

Темы: ЗалужныйМариупольдеоккупацияВооруженные силы
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