Залужный сказал мальчику, что тот вернется в Мариуполь "в этом году"
Суббота, 25 февраля 2023, 11:24
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообещал детям возвращение в оккупированный Мариуполь "в этом году".
Источник: Залужный в документальном проекте Дмитрия Комарова
Детали: По словам главнокомандующего, на праздновании дня Святого Николая он поздравлял детей.
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Маленький мальчик отвел Залужного в сторону и спросил у него на ухо, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?", на что получил ответ: "Да. В этом году".
Залужный отметил, что его такие просьбы детей "вдохновляют".
Что предшествовало:
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