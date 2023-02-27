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Боррель про "мирний план" Китаю: Ставить на один рівень агресора і жертву

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 05:29
Боррель про мирний план Китаю: Ставить на один рівень агресора і жертву
Жозеп Боррель. Фото GETTY IMAGES

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні.

Джерело: блог Борреля на офіційному сайті Євросоюзу

Пряма мова: "Насправді це не мирний план, і в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, а важливі відсутні. Вже зараз зрозуміло, що ключова проблема в тому, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на один рівень".

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Деталі: При цьому Боррель заявив, що ЄС проаналізує пропозиції Китаю.

Єврочиновник зазначив, що російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм та США руйнують "те, що ми часто називаємо міжнародним порядком, заснованим на правилах".

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Теми: ЄСКитайвійна
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