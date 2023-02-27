Боррель про "мирний план" Китаю: Ставить на один рівень агресора і жертву
Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні.
Джерело: блог Борреля на офіційному сайті Євросоюзу
Пряма мова: "Насправді це не мирний план, і в основному він повторює добре відомі тези китайського керівництва, деякі з яких ми поділяємо, а важливі відсутні. Вже зараз зрозуміло, що ключова проблема в тому, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на один рівень".
Деталі: При цьому Боррель заявив, що ЄС проаналізує пропозиції Китаю.
Єврочиновник зазначив, що російська війна та напруженість у відносинах між Китаєм та США руйнують "те, що ми часто називаємо міжнародним порядком, заснованим на правилах".
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Що цьому передувало:
- 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Президент Володимир Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.
- Міністерство закордонних справ Казахстану заявило про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо завершення війни РФ проти України.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував "мирний план" Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії.