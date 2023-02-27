Боррель о "мирном плане" Китая: Ставит на один уровень агрессора и жертву

Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны в Украине.

Источник: блог Борреля на официальном сайте Евросоюза

Прямая речь: "На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень".

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Детали: При этом Боррель заявил, что ЕС проанализирует предложения Китая.

Еврочиновник отметил, что российская война и напряженность в отношениях между Китаем и США разрушают "то, что мы часто называем международным порядком, основанным на правилах".

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