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У Росії ППО Сухопутних військ підпорядкували генералу Суровікіну – ЗМІ РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 12:59
У Росії ППО Сухопутних військ підпорядкували генералу Суровікіну – ЗМІ РФ
Суровікін. фото РИА "Новости"

У Росії Військову протиповітряну оборону вивели з підпорядкування Сухопутних військ і перепідпорядкували головному командуванню Повітряно-космічних сил РФ.

Джерело: російське видання ТАСС із посиланням на джерела, близькі до російського військового відомства

Деталі: "Так, це так. Це вже доконаний факт", - сказав один зі співрозмовників видання, відповідаючи на запитання ТАСС, чи відбулося перепідпорядкування військової ППО Сухопутних військ головкомату ПКС РФ. Другий співрозмовник агентства також підтвердив цю інформацію.

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Зазначено, що ТАСС не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Дослівно: "До цього з'єднання і частини ППО були як у складі Сухопутних військ (військова ППО), техніка яких супроводжувала і прикривала війська безпосередньо в зонах бойових дій на землі, так і у складі військ ППО ВКС. Останні, зокрема, вирішували завдання об'єктової ППО, тобто прикривали важливі об'єкти".

Нагадаємо: Командування ПКС РФ з жовтня 2017 року очолює генерал Сергій Суровікін.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку жовтня 2022 року Путін призначив Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.
  • На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.
  • 11 січня 2023 року стало відомо, що президент РФ Володимир Путін зняв Суровікіна з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

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Теми: Росіявійна
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