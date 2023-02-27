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У Росії ППО Сухопутних військ підпорядкували генералу Суровікіну – ЗМІ РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 13:59
Суровікін. фото РИА "Новости"

У Росії Військову протиповітряну оборону вивели з підпорядкування Сухопутних військ і перепідпорядкували головному командуванню Повітряно-космічних сил РФ.

Джерело: російське видання ТАСС із посиланням на джерела, близькі до російського військового відомства

Деталі: "Так, це так. Це вже доконаний факт", - сказав один зі співрозмовників видання, відповідаючи на запитання ТАСС, чи відбулося перепідпорядкування військової ППО Сухопутних військ головкомату ПКС РФ. Другий співрозмовник агентства також підтвердив цю інформацію.

Зазначено, що ТАСС не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Дослівно: "До цього з'єднання і частини ППО були як у складі Сухопутних військ (військова ППО), техніка яких супроводжувала і прикривала війська безпосередньо в зонах бойових дій на землі, так і у складі військ ППО ВКС. Останні, зокрема, вирішували завдання об'єктової ППО, тобто прикривали важливі об'єкти".

Нагадаємо: Командування ПКС РФ з жовтня 2017 року очолює генерал Сергій Суровікін.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку жовтня 2022 року Путін призначив Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні.
  • На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.
  • 11 січня 2023 року стало відомо, що президент РФ Володимир Путін зняв Суровікіна з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін став його заступником.

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Теми: Росіявійна
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