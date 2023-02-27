В России ПВО Сухопутных войск подчинили генералу Суровикину – СМИ РФ

В России Войсковая противовоздушная оборона выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству

Детали: "Да, это так. Это уже свершившийся факт", - сказал один из собеседников издания, отвечая на вопрос ТАСС, произошло ли переподчинение войсковой ПВО Сухопутных войск главкомату ВКС РФ. Второй собеседник агентства также подтвердил эту информацию.

Отмечено, что ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Дословно: "До этого соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск (войсковая ПВО), техника которых сопровождала и прикрывала войска непосредственно в зонах боевых действий на земле, так и в составе войск ПВО ВКС. Последние, в частности, решали задачу объектовой ПВО, то есть прикрывали важные объекты".

Напомним: Командование ВКС РФ с октября 2017 года возглавляет генерал Сергей Суровикин.

Предыстория:

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В начале октября 2022 года Путин назначил Суровикина командующим объединенной группировки оккупационных войск в Украине.

На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

11 января 2023 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин снял Суровикина с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность был назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин стал его замом.

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