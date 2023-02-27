В России ПВО Сухопутных войск подчинили генералу Суровикину – СМИ РФ

В России Войсковая противовоздушная оборона выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на источники, близкие к российскому военному ведомству

Детали: "Да, это так. Это уже свершившийся факт", - сказал один из собеседников издания, отвечая на вопрос ТАСС, произошло ли переподчинение войсковой ПВО Сухопутных войск главкомату ВКС РФ. Второй собеседник агентства также подтвердил эту информацию.

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Отмечено, что ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Дословно: "До этого соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск (войсковая ПВО), техника которых сопровождала и прикрывала войска непосредственно в зонах боевых действий на земле, так и в составе войск ПВО ВКС. Последние, в частности, решали задачу объектовой ПВО, то есть прикрывали важные объекты".

Напомним: Командование ВКС РФ с октября 2017 года возглавляет генерал Сергей Суровикин.

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Предыстория:

В начале октября 2022 года Путин назначил Суровикина командующим объединенной группировки оккупационных войск в Украине.

На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

11 января 2023 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин снял Суровикина с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине, на эту должность был назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин стал его замом.

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