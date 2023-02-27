Слідство встановило "коло осіб" причетних до вбивства переговорника Кірєєва

Слідство Державного бюро розслідувань у справі вбивства співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого застрелили в центрі Києва в 2022 році, встановило "коло осіб причетних до вчинення злочину". Водночас, жодної підозри наразі оголошено не було.

Джерело: відповідь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на запит "Української правди", дружина Кірєєва у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, допитано як свідків 20 осіб, призначено 14 судових експертиз та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій".

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Деталі: Водночас, за рік розслідування нікому не було повідомлено про підозру. Дружина Кірєєва Ірина незадоволена роботою слідства. Вона категорично заперечила звинувачення СБУ щодо нібито роботи її чоловіка на Росію, наголосивши на тому, що Кірєєв був дуже патріотичним.

Пряма мова Кірєєвої: "Рік назад в центрі Києва по дорозі на другий раунд переговорів представниками державних органів вбито члена переговорної групи. І я не розумію чому за рік слідство ще не закінчене і непокарані ці злочинці. Я не розумію це не тільки як дружина, а і як громадянка України".

"У нього була улюблена фраза — "Де народився, там і знадобився". І більш патріотичної людини я в своєму житті не знала. А в результаті — ми маємо те, що маємо. Я не те що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200 відсотків. І я маю логічні пояснення чому вони (представники СБУ – ред.) це говорять. Інакше, як же ж виправдаєш вбивство посеред Києва?"

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