Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідство встановило "коло осіб" причетних до вбивства переговорника Кірєєва

Вікторія Рощина, Олександр ШумілінПонеділок, 27 лютого 2023, 17:51
Денис Кірєєв

Слідство Державного бюро розслідувань у справі вбивства співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого застрелили в центрі Києва в 2022 році, встановило "коло осіб причетних до вчинення злочину". Водночас, жодної підозри наразі оголошено не було. 

Джерело: відповідь Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на запит "Української правди", дружина Кірєєва у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, допитано як свідків 20 осіб, призначено 14 судових експертиз та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій".

Деталі: Водночас, за рік розслідування нікому не було повідомлено про підозру. Дружина Кірєєва Ірина незадоволена роботою слідства. Вона категорично заперечила звинувачення СБУ щодо нібито роботи її чоловіка на Росію, наголосивши на тому, що Кірєєв був дуже патріотичним. 

Пряма мова Кірєєвої: "Рік назад в центрі Києва по дорозі на другий раунд переговорів представниками державних органів вбито члена переговорної групи. І я не розумію чому за рік слідство ще не закінчене і непокарані ці злочинці. Я не розумію це не тільки як дружина, а і як громадянка України".

"У нього була улюблена фраза — "Де народився, там і знадобився". І більш патріотичної людини я в своєму житті не знала. А в результаті — ми маємо те, що маємо. Я не те що не вірю в те, що він працював на Росію, я знаю, що це не так. На 200 відсотків. І я маю логічні пояснення чому вони (представники СБУ – ред.) це говорять. Інакше, як же ж виправдаєш вбивство посеред Києва?" 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У січні 2023 року видання "The Wall Street Journal" написало, що застрелений на початку повномасштабної війни Денис Кірєєв, якого Служба безпеки України називала зрадником, напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про план Москви захопити Київ.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов після публікації оприлюднив певні деталі щодо вбивства Кірєєва. Зокрема, що того застрелили в автомобілі СБУ. Буданов, зазначив, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час - Іваном Бакановим -, і той "нічого толком не зміг пояснити".
  • 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ при затриманні застрелили у Києві Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого.

Теми: Кірєєввбивство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини

Ще у двох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен"

В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів

ВАКС призначив Коболєву заставу в 230 мільйонів

Росія програла велику танкову битву за Вугледар, потрапивши в засідки – NYT

Росія передає Китаю тонни урану, ймовірно, для запуску реактора CFR-600 – Bloomberg

Усі новини...
Кірєєв
Суд дозволив затримати суддю Кірєєва
Порошенко звільнив Кірєєва і ще трьох одіозних суддів
ВРЮ схвалила звільнення Кіреєва
Останні новини
21:13
аудіоВ окупованому Криму лунають звуки вибухів – ЗМІ
21:04
США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти Росії
20:58
Науковці прогнозують магнітні бурі на Землі у березні
20:48
"Редан" та російські спецслужби. У центрі дезінформації при РНБО розповіли про небезпеку субкультури
20:28
інфографікаВійськова допомога США для України вже перевищила середньорічні витрати війни в Афганістані
20:27
Росіяни вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
20:21
доповненоМіноборони Білорусі показало відео з нібито А-50 після заяв про його пошкодження
20:07
На Сумщині працювали сили ППО – військова адміністрація
19:59
відеоНа Київщині викрили канал торгівлі людьми, який організувала 21-річна дівчина
19:56
За рік технологічні компанії звільнили понад 160 тисяч працівників: чому це лише початок
Усі новини...