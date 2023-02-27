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Следствие установило "круг лиц" причастных к убийству переговорщика Киреева

Виктория Рощина, Александр ШумилинПонедельник, 27 февраля 2023, 17:51
Денис Киреев

Следствие Государственного бюро расследований по делу об убийстве сотрудника разведки Дениса Киреева, которого застрелили в центре Киева в 2022 году, установило "круг лиц, причастных к совершению преступления". В то же время, никакого подозрения пока объявлено не было.

Источник: ответ Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере на запрос "Украинской правды", жена Киреева в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (розыскных) действий".

Детали: В то же время, за год расследования никому не было сообщено о подозрении. Жена Киреева Ирина недовольна работой следствия. Она категорически отрицает обвинения СБУ о якобы работе ее мужа на Россию, отметив, что Киреев был очень патриотичным.

Прямая речь Киреевой: "Год назад в центре Киева по дороге на второй раунд переговоров представителями государственных органов убит член переговорной группы. И я не понимаю почему за год следствие еще не закончено и ненаказаны эти преступники. Я не понимаю это не только как жена, а и как гражданка Украины".

"У него была любимая фраза - "Где родился, там и пригодился". И более патриотичного человека я в своей жизни не знала. А в результате - мы имеем то, что имеем. Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200 процентов. И я имею логические объяснения почему они (представители СБУ - ред.) это говорят. Иначе, как же оправдаешь убийство посреди Киева?".

Предыстория:   

ВИДЕО ДНЯ
  • В январе 2023 года издание "The Wall Street Journal" написало, что застреленный в начале полномасштабной войны Денис Киреев, которого Служба безопасности Украины называла предателем, накануне вторжения России предупредил украинскую разведку о плане Москвы захватить Киев.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов после публикации обнародовал определенные детали относительно убийства Киреева. В частности, что того застрелили в автомобиле СБУ. Буданов, отметил, что имел разговор о Кирееве с главой СБУ в то время - Иваном Бакановым - и тот "ничего толком не смог объяснить".
  • 5 марта 2022 года сообщалось, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля.

Темы: Киреевубийство
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