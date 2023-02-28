Фото последствий пожара на нефтезаводе в РФ: говорят, атаковали беспилотники

Здесь и далее фото из Telegram-канала "Мой Туапсе"

Паблики опубликовали фото последствий ночного пожара на нефтезаводе в российском городе Туапсе, который ночью якобы атаковали беспилотники.

Источник: краснодарский портал 93.RU, местные паблики в Telegram, администрация Туапсе

Детали: Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Туапсе после взрывов произошел пожар. Российские СМИ писали, что причиной возгорания могла быть атака беспилотников.

Эту информацию порталу 93.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. Также о том, что в районе нефтезавода в Туапсе был зафиксирован полет беспилотника, писало и российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Власти Туапсе подтверждали утром, что в районе нефтезавода слышали "хлопки", после чего загорелось хозяйственное строение на территории завода. Однако местная администрация подчеркивала, что пожар якобы оперативно потушили и никакого "повода для беспокойства нет".

Но, судя по фото, некоторые здания нефтезавода получили серьезные разрушения.

По данным паблика ASTRA, территорию нефтебазы "Роснефть" атаковали "2 неустановленных летательных аппарата".

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А в 30 метрах от места взрывов находится казарма с военными МО РФ.

Позже администрация Туапсе сообщила, что 1 марта с 10:40 на территории всего Краснодарского края будет проводиться "комплексная проверка готовности систем оповещения населения". В это время будут звучать сирены, а жителям нужно будет включить "телевизионные приемники и прослушайте специальное сообщение".

Власти призвали жителей при включении сирен "сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не покидать свои рабочие места".

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