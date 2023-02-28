Путін живе з Кабаєвою і заробляє через офшор з продажу "водки" – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін і гімнастка та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами Путіна з кіпрського офшору Ermira Consultants - ця компанія є "общаком" для Путіна і його оточення.

Джерело: "Проект"

Деталі: Путін і Кабаєва найчастіше живуть у резиденції на Валдаї, яка вже обросла віп-селами навколо.

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Для купівлі елітної нерухомості вони користуються коштами Путіна, захованими на Кіпрі. В основному кошти відмиваються через компанію Ermira Consultants, на яку записані частки у важливих для Путіна підприємствах.

Зокрема, Ermira контролює компанію "Реал Инвест", яка володіє товарним знаком горілки "Путинка". Путін та його оточення отримують кошти фактично з кожної проданої пляшки оковитої.

Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів президента, який мав стосунок до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira.

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Співрозмовник розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі - адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків Ermira оплачували покупки для Путіна і його близьких. Також він купував із цих грошей квартири і будинки.

Компанію Ermira джерело видання назвало "общаком".

З 2015 року володіння офшором ймовірно перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга.

Джерело видання розповіло, що близькі Путіна особисто зустрічалися з Ротенбергом, Юрієм Ковальчуком та їхніми підлеглими і говорили, що їм потрібно.

Після цього вони на гроші фірми Ermira купували житло: наприклад, 2011 року Кабаєвій купили на ці гроші чотири квартири в Сочі й оформили на довірчих осіб. Зокрема, на бабусю Кабаєвої, яка насправді живе у старому сільському будиночку в підмосков'ї.

Також журналісти з'ясували, що кіпрська компанія збагачувалася і на кругообігу акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва.

У 2013 році Ermira придбала 7,5% акцій за 76 млн євро, але вже через три місяці, імовірно, продала їх структурам Геннадія Тимченка на 65,6 млн євро дорожче.

Відзначимо, що право власності на всю нерухомість, яку купує путінський офшор, належить його компанії або підставним особам, а не його родичам напряму.

Також журналісти з'ясували, що Путін і Кабаєва живуть разом. Помічниці та двоюрідні сестри гімнастки постійно бувають у резиденції Путіна на Валдаї, а одна з сестер навіть має житло неподалік.

сестри та помічниці Кабаєвої, які постійно її супроводжують

Для Кабаєвої та дітей побудували окремий дерев'яний терем на території резиденції на Валдаї, такий самий окремий будинок для неї є поруч із його палацом.

Палац Путіна на Валдаї

Будинок Кабаєвої на Валдаї

Його почали будувати у 2020 році, а завершили у 2022 році.

Журналісти вирішили не публікувати інформацію щодо дітей Путіна та Кабаєвої з етичних причин, тому що вони неповнолітні.

Водночас, перша дитина Путіна і Кабаєвої народилася в 2015 році у дорогій клініці Святої Анни у Швейцарії.

Друга дитина, ймовірно, народилася навесні 2019 року, але уже на території РФ.

У 2021 році біля терема Кабаєвої було споруджено човновий причал, з якого можна переплисти канал і опинитися в парку площею 28 гектарів.

Парк напроти резиденції Путіна

Околиці резиденції є заповідними місцями, зокрема включають територію Валдайського національного парку, що охороняється законом.

У 2018 році для Путіна побудували таємну залізницю, якою він приїжджає до резиденції, імовірно, на своєму бронепоїзді.

кабінет путіна в резиденції на валдаї

Загалом Кабаєва та її близькі користуються нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів.

Крім прибудов до палаців Путіна, у Кабаєвої є найбільший пентхаус у Росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі, його також купили на кошти з "общака" Путіна на Кіпрі, що зайвий раз доводить зв'язок Кабаєвої з ним.

Площа пентхауса становить 2600 квадратних метрів, у ньому є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін.

У 2021 році пентхаус Кабаєвої визнали "найбільшою квартирою Росії".

Водночас, наразі пентхаус пустує. Там ніхто не живе.

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