Путин живет с Кабаевой и зарабатывает через офшор с продажи водки – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин и гимнастка и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами Путина из кипрского оффшора Ermira Consultants - эта компания является "общаком" для Путина и его окружения.

Источник: "Проект"

Детали: Путин и Кабаева чаще всего живут в резиденции на Валдае, которая уже обросла вип-деревнями вокруг.

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Для покупки элитной недвижимости они пользуются средствами Путина, спрятанными на Кипре. В основном средства отмываются через компанию Ermira Consultants, на которую записаны доли в важных для Путина предприятиях.

В частности, Ermira контролирует компанию "Реал Инвест", которая владеет товарным знаком водки "Путинка". Путин и его окружение получают средства фактически с каждой проданной бутылки водки.

Журналисты встретились с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей президента, который имел отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и Ermira.

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Собеседник рассказал, что до 2015 года компания принадлежала подставному лицу - адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову, но на самом деле со счетов Ermira оплачивались покупки для Путина и его близких. Также он покупал на эти деньги квартиры и дома.

Компанию Ermira источник издания назвал "общаком".

С 2015 года владение офшором вероятно перешло к людям олигарха Аркадия Ротенберга.

Источник издания рассказал, что близкие Путина лично встречались с Ротенбергом, Юрием Ковальчуком и их подчиненными и говорили, что им нужно.

После этого они на деньги фирмы Ermira покупали жилье: например, в 2011 году Кабаевой купили на эти деньги четыре квартиры в Сочи и оформили на доверенных лиц. В частности, на бабушку Кабаевой, которая на самом деле живет в старом сельском домике в подмосковье.

Также журналисты выяснили, что кипрская компания обогащалась и на кругообороте акций НМГ, председателем совета директоров которой является Кабаева.

В 2013 году Ermira приобрела 7,5% акций за 76 млн евро, но уже через три месяца, предположительно, продала их структурам Геннадия Тимченко на 65,6 млн евро дороже.

Отметим, что право собственности на всю недвижимость, которую покупает путинский офшор, принадлежит его компании или подставным лицам, а не его родственникам напрямую.

Также журналисты выяснили, что Путин и Кабаева живут вместе. Помощницы и двоюродные сестры гимнастки постоянно бывают в резиденции Путина на Валдае, а одна из сестер даже имеет жилье неподалеку.

сестры и помощницы Кабаевой, которые постоянно ее сопровождают

Для Кабаевой и детей построили отдельный деревянный терем на территории резиденции на Валдае, такой же отдельный дом для нее есть рядом с его дворцом.

Дом Путина на Валдае

Дом КаБаЕВОЙ на ВАлдае

Журналисты решили не публиковать информацию о детях Путина и Кабаевой по этическим причинам, потому что они несовершеннолетние.

В то же время, первый ребенок Путина и Кабаевой родился в 2015 году в дорогой клинике Святой Анны в Швейцарии.

Второй ребенок, вероятно, родился весной 2019 года, но уже на территории РФ.

В 2021 году возле терема Кабаевой был построен лодочный причал, с которого можно переплыть канал и оказаться в парке площадью 28 гектаров.

Парк возле резиденции Путина на Валдае

Окрестности резиденции являются заповедными местами, в том числе включают территорию Валдайского национального парка, охраняемого законом.

В 2018 году для Путина построили тайную железную дорогу, по которой он приезжает в резиденцию, вероятно, на своем бронепоезде.

Кабинет Путина

В общем Кабаева и ее близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 млн долларов.

Кроме пристроек к дворцам Путина, у Кабаевой есть самый большой пентхаус в России. Он расположен в жилом комплексе "Королевский парк" в Сочи, его также купили на средства из "общака" Путина на Кипре, что лишний раз доказывает связь Кабаевой с ним.

Площадь пентхауса составляет 2600 квадратных метров, в нем есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка, а дизайн разрабатывал Валентин Юдашкин.

В 2021 году пентхаус Кабаевой признали "самой большой квартирой России".

В то же время, сейчас пентхаус пустует. Там никто не живет.

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