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Ізраїль засуджує російську агресію, але має "унікальну позицію" – глава МЗС Коен

Альона Мазуренко Вівторок, 28 лютого 2023, 17:09
ЕЛІ КОЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль "засуджує російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму. 

Джерело: Times of Israel

Коен заявив, що "звичайно, ми засуджуємо російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму.

Пряма мова: "Ми не схожі на вашу країну (мав на увазі Німеччину - ред.). Росія є ключовим гравцем у нашому регіоні, в тому числі в Сирії. Тому я думаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах".

Деталі: Коен також нагадав про свій нещодавній візит у Київ. Це був перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теми: ІзраїльвійнаРосіяУкраїна
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