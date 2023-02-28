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Ізраїль засуджує російську агресію, але має "унікальну позицію" – глава МЗС Коен

Альона Мазуренко Вівторок, 28 лютого 2023, 16:09
Ізраїль засуджує російську агресію, але має унікальну позицію – глава МЗС Коен
ЕЛІ КОЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль "засуджує російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму. 

Джерело: Times of Israel

Коен заявив, що "звичайно, ми засуджуємо російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму.

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Пряма мова: "Ми не схожі на вашу країну (мав на увазі Німеччину - ред.). Росія є ключовим гравцем у нашому регіоні, в тому числі в Сирії. Тому я думаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах".

Деталі: Коен також нагадав про свій нещодавній візит у Київ. Це був перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теми: ІзраїльвійнаРосіяУкраїна
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