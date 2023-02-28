Ізраїль засуджує російську агресію, але має "унікальну позицію" – глава МЗС Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Ізраїль "засуджує російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму.

Джерело: Times of Israel

Коен заявив, що "звичайно, ми засуджуємо російську агресію", але відзначає "унікальну позицію" Єрусалиму.

Пряма мова: "Ми не схожі на вашу країну (мав на увазі Німеччину - ред.). Росія є ключовим гравцем у нашому регіоні, в тому числі в Сирії. Тому я думаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах".

Деталі: Коен також нагадав про свій нещодавній візит у Київ. Це був перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо:

Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Під час візиту в Україну Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.

На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.