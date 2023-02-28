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Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет "уникальную позицию" – глава МИД Коэн

Алена МазуренкоВторник, 28 февраля 2023, 16:09
Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет уникальную позицию – глава МИД Коэн
ЭЛИ КОЭН, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль "осуждает российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

Источник: Times of Israel

Коэн заявил, что "конечно, мы осуждаем российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

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Прямая речь: "Мы не похожи на вашу страну (имел в виду Германию - ред.). Россия является ключевым игроком в нашем регионе, в том числе в Сирии. Поэтому я думаю, что мы делаем максимум во всех аспектах".

Детали: Коэн также напомнил о своем недавнем визите в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.
  • Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.
  • В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.

Темы: ИзраильвойнаРосcияУкраина
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