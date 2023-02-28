Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет "уникальную позицию" – глава МИД Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль "осуждает российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

Источник: Times of Israel

Коэн заявил, что "конечно, мы осуждаем российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

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Прямая речь: "Мы не похожи на вашу страну (имел в виду Германию - ред.). Россия является ключевым игроком в нашем регионе, в том числе в Сирии. Поэтому я думаю, что мы делаем максимум во всех аспектах".

Детали: Коэн также напомнил о своем недавнем визите в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Что этому предшествовало:

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