Израиль осуждает российскую агрессию, но имеет "уникальную позицию" – глава МИД Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль "осуждает российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

Источник: Times of Israel

Коэн заявил, что "конечно, мы осуждаем российскую агрессию", но отмечает "уникальную позицию" Иерусалима.

Прямая речь: "Мы не похожи на вашу страну (имел в виду Германию - ред.). Россия является ключевым игроком в нашем регионе, в том числе в Сирии. Поэтому я думаю, что мы делаем максимум во всех аспектах".

Детали: Коэн также напомнил о своем недавнем визите в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Что этому предшествовало:

Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.