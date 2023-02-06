Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат
Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата.
Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram
Пряма мова Арахамії: "Сьогодні (6 лютого – ред.) написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович".
Деталі: Голова фракції СН нагадав, що саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.
Арахамія закликав інших депутатів від забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати.
Для довідки: Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.
За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані.
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Передісторія:
- У серпні 2022 року Українська правда повідомляла, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Ігор Абрамович мешкає на Лазуровому березі у Франції.
- У січні стало відомо, що Абрамович, який від початку повномасштабного вторгнення Росії проживав на Лазуровому узбережжі, повернувся в Україну.
- У серпні 2022 року у Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення.
- 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою).