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Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 10:46
Ігор Абрамович. Фото wikipedia.org

Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram  

Пряма мова Арахамії: "Сьогодні (6 лютого – ред.) написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович".

Деталі: Голова фракції СН нагадав, що саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

Арахамія закликав інших депутатів від забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати.

Для довідки: Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.

За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані. 

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Передісторія: 

  • У серпні 2022 року Українська правда повідомляла, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Ігор Абрамович мешкає на Лазуровому березі у Франції.
  • У січні стало відомо, що Абрамович, який від початку повномасштабного вторгнення Росії проживав на Лазуровому узбережжі, повернувся в Україну.
  • У серпні 2022 року у Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • 13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна (втратили громадянство України) та Андрія Аксьонова (за власною заявою).

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Теми: Верховна РадаОПЗЖ
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