Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Нардеп Ігор Абрамович, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандата.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Сьогодні (6 лютого – ред.) написав заяву про складання мандата Ігор Абрамович".

Деталі: Голова фракції СН нагадав, що саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

Арахамія закликав інших депутатів від забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад і також скласти мандати.

Для довідки: Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР.

За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані.

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