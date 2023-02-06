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Після катастрофи в Броварах в МВС переглянули систему безпеки – Клименко

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 21:33
ігор клименко, фото з його соцмереж

У Міністерстві внутрішніх справ повністю переглянуто систему безпеки після авіакатастрофи в Броварах Київської області, коли загинуло керівництво відомства.

Джерело: в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Система безпеки повністю переглянута. Гелікоптери того класу, який впав у Броварах, наразі всі перебувають на аеродромах, працюють відповідні фахівці. Ми перевіряємо повністю всі вертольоти, які були в системі МВС".

Деталі: За словами Клименка, керівникам МВС заборонено наразі переміщатися на гелікоптерах, лише автомобільним транспортом, доки не завершиться розслідування і не будуть остаточно відомі причини авіакатастрофи.

Як повідомив очільник відомства, перевірка ще затягнеться, можливо, на місяць-два, доки не буде встановлено разом з іноземними фахівцями, що ці вертольоти є безпечними.

Що передувало: Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Передісторія:

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Теми: МВСкатастрофиавіаБровари
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