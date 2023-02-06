Після катастрофи в Броварах в МВС переглянули систему безпеки – Клименко
У Міністерстві внутрішніх справ повністю переглянуто систему безпеки після авіакатастрофи в Броварах Київської області, коли загинуло керівництво відомства.
Джерело: в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Система безпеки повністю переглянута. Гелікоптери того класу, який впав у Броварах, наразі всі перебувають на аеродромах, працюють відповідні фахівці. Ми перевіряємо повністю всі вертольоти, які були в системі МВС".
Деталі: За словами Клименка, керівникам МВС заборонено наразі переміщатися на гелікоптерах, лише автомобільним транспортом, доки не завершиться розслідування і не будуть остаточно відомі причини авіакатастрофи.
Як повідомив очільник відомства, перевірка ще затягнеться, можливо, на місяць-два, доки не буде встановлено разом з іноземними фахівцями, що ці вертольоти є безпечними.
Що передувало: Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала розслідування, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.