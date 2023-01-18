Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів
Серед загиблих під час падіння геліклптера у Броварах – троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 4 осіб – з числа помічників та охорони міністра.
Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook, співрозмовники "Української правди" у нацполіції, заступник глави МВС Богдан Драп’ятий у Facebook, сайт МВС
Пряма мова Крука: "15 людей загинуло (за даними поліції на 12:30 в авіакатастрофі гелікоптера загинули 16 людей, з них 3 дітей – ред.), серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш єкіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей".
Деталі: Співрозмовники УП у поліції уточнили, що інші 3 жертви серед пасажирів гелікоптера – це помічники та охорона міністра.
Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав прізвища двох загиблих – це Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС України) і Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ).
За даними джерел УП, ще один загиблий Микола Анацький – фотограф.
Згодом цю інформацію підтвердила заступниця директора Департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька.
Оновлено: Пізніше інформацію про всіх загиблих підтвердили в МВС.
У міністерстві уточнили посаду Анацького – провідний інспектор Департаменту комунікації МВС.
Також вказується, що Олександр Василенко був командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, Костянтин Коваленко – пілотом авіаційної ескадрильї, а Іван Касьянов – бортовим механіком.
Оновлено: У списку загиблих також є старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом 16 жертв, серед яких 3 дітей.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.