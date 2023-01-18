Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів

Одна з загиблих Тетяна Шутяк. Фото з Facebook

Серед загиблих під час падіння геліклптера у Броварах – троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та 4 осіб – з числа помічників та охорони міністра.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук у Facebook, співрозмовники "Української правди" у нацполіції, заступник глави МВС Богдан Драп’ятий у Facebook, сайт МВС

Пряма мова Крука: "15 людей загинуло (за даними поліції на 12:30 в авіакатастрофі гелікоптера загинули 16 людей, з них 3 дітей – ред.), серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш єкіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Обірвалося життя трьох дітей".

Деталі: Співрозмовники УП у поліції уточнили, що інші 3 жертви серед пасажирів гелікоптера – це помічники та охорона міністра.

Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав прізвища двох загиблих – це Тетяна Шутяк (заступник керівника Патронатної служби МВС України) і Михайло Павлушко (начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ).

За даними джерел УП, ще один загиблий Микола Анацький – фотограф.

Згодом цю інформацію підтвердила заступниця директора Департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька.

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Микола Анацький Фото з Facebook заступниці директора Департаменту комунікації МВС Вікторії Навроцької

Оновлено: Пізніше інформацію про всіх загиблих підтвердили в МВС.

У міністерстві уточнили посаду Анацького – провідний інспектор Департаменту комунікації МВС.

Також вказується, що Олександр Василенко був командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах, Костянтин Коваленко – пілотом авіаційної ескадрильї, а Іван Касьянов – бортовим механіком.

Оновлено: У списку загиблих також є старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.

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