Шмигаль вніс до Ради подання на призначення очільника МВС
Понеділок, 6 лютого 2023, 17:00
Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.
Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram
Пряма мова: "У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України".
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Що передувало: Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті авіакатастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
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