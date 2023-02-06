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Шмигаль вніс до Ради подання на призначення очільника МВС

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 18:00
Ігор Клименко. фото МВС

Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради поданння на призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України".

Що передувало: Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Передісторія:

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Теми: МВСКабінет міністрів
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