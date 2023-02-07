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Постачання електроенергії у Франції скоротилося через страйк

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 10:51

Постачання електроенергії у Франції скоротилося на 3,7 гігават, оскільки виробництво на двох атомних реакторах і декількох теплових станціях було знижено через страйк проти запланованої пенсійної реформи.

Про це свідчать дані енергокомпанії EDF, опубліковані у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гідроенергетичний сектор EDF також опублікував повідомлення про страйк у четвер опівдні.

Президент Еммануель Макрон та його уряд у вівторок підготувалися до третьої хвилі загальнонаціональних страйків і протестів проти планів змусити французів працювати довше до виходу на пенсію.

Залізничне сполучення буде порушено, шкільні заняття скасовано, а поставки нафтопереробних заводів постраждають, оскільки працівники різних секторів вийдуть на страйк, а профспілки знову закликали громадськість вийти на вулиці у великих кількостях.

Понад мільйон людей вийшли на марші в містах Франції протягом перших двох днів січневих страйків, оскільки посилився тиск громадськості на уряд, який наполягає на тому, що він стоятиме на своїх позиціях щодо основних положень пенсійної реформи.

У парламенті на розгляді депутатів перебуває понад 20 тисяч поправок, переважна більшість з яких представляє лівий альянс "Національне об'єднання" (Nupes). Однак, оскільки реформа була включена до щорічного законопроєкту про соціальне забезпечення, уряд може направити його до Сенату вже через два тижні.

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Йдучи на поступки консерваторам, прем'єр-міністр Елізабет Борн запропонувала дозволити деяким людям, які рано починають працювати, також рано виходити на пенсію - але законодавці від "Лівих республіканців" (LR) розділилися в думках щодо того, чи є запропонований вік початку трудової діяльності у 20-21 рік достатньо низьким.

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Теми: Франціяенергетика
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