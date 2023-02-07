Постачання електроенергії у Франції скоротилося через страйк

Постачання електроенергії у Франції скоротилося на 3,7 гігават, оскільки виробництво на двох атомних реакторах і декількох теплових станціях було знижено через страйк проти запланованої пенсійної реформи.

Про це свідчать дані енергокомпанії EDF, опубліковані у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гідроенергетичний сектор EDF також опублікував повідомлення про страйк у четвер опівдні.

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Президент Еммануель Макрон та його уряд у вівторок підготувалися до третьої хвилі загальнонаціональних страйків і протестів проти планів змусити французів працювати довше до виходу на пенсію.

Залізничне сполучення буде порушено, шкільні заняття скасовано, а поставки нафтопереробних заводів постраждають, оскільки працівники різних секторів вийдуть на страйк, а профспілки знову закликали громадськість вийти на вулиці у великих кількостях.

Понад мільйон людей вийшли на марші в містах Франції протягом перших двох днів січневих страйків, оскільки посилився тиск громадськості на уряд, який наполягає на тому, що він стоятиме на своїх позиціях щодо основних положень пенсійної реформи.

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У парламенті на розгляді депутатів перебуває понад 20 тисяч поправок, переважна більшість з яких представляє лівий альянс "Національне об'єднання" (Nupes). Однак, оскільки реформа була включена до щорічного законопроєкту про соціальне забезпечення, уряд може направити його до Сенату вже через два тижні.

Йдучи на поступки консерваторам, прем'єр-міністр Елізабет Борн запропонувала дозволити деяким людям, які рано починають працювати, також рано виходити на пенсію - але законодавці від "Лівих республіканців" (LR) розділилися в думках щодо того, чи є запропонований вік початку трудової діяльності у 20-21 рік достатньо низьким.