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США планують продаж Польщі HIMARS, ATACMS та іншої зброї на $10 млрд

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 22:46

Сполучені Штати дали попередню згоду на продаж Польщі озброєнь загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів, насамперед – пускових установок ракетних систем залпового вогню HIMARS і боєприпасів до них.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в поширеному повідомленні Агентства зі співробітництва у сфері безпеки міністерства оборони США.

У запиті Польщі йшлось про придбання 18 пускових установок M142 для HIMARS; 468 комплектів модулів заряджання пускових установок HIMARS; 45 армійських тактичних ракетних систем ATACMS; і загалом 1514 пускових установок для РСЗВ GMLRS різної модифікації.

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Також польська сторона прохала США про навчально-тренувальні ракети, допоміжне обладнання, засоби зв'язку, запасні й ремонтні частини та інше супутнє обладнання, а ще про підготовку військових та інженерно-технічні і логістичні послуги уряду США й підрядників.

"Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є рушієм політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", – зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що продаж не змінить "основний військовий баланс" у регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

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Перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Тоді в межах міжурядової угоди міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS у американського оборонного гіганта Lockheed Martin, з яких дві мали бути для бойового застосування і дві - для навчання.  

У травні 2022 року Польща повідомила про плани замовити ще близько 500 HIMARS.

Теми: СШАПольщазброяHIMARS
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