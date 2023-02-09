ППО збила російський розвідувально-ударний дрон на Херсонщині

Протиповітряна оборона знищила російський розвідувально-ударний безпілотник "Оріон" в небі над Херсонською областю.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 9 лютого близько 15.00 години на Херсонщині сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідували ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Оріон".



У Повітряних силах пояснюють, що за допомогою штатних оптичних засобів БПЛА "Оріон" здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Застосовуючи керовані ракети та авіабомби такий російський дрон може завдавати ударів по наземних цілях.

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