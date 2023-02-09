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ПВО сбила российский разведывательно-ударный дрон на Херсонщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 16:22
ПВО сбила российский разведывательно-ударный дрон на Херсонщине
иллюстративное фото Воздушных сил

Противовоздушная оборона уничтожила российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион" в небе над Херсонской областью.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Сообщается, что 9 февраля около 15.00 часов на Херсонщине силы противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидировали вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Орион".

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В Воздушных силах объясняют, что с помощью штатных оптических средств БПЛА "Орион" способен наблюдать за местностью и отыскивать цели. Применяя управляемые ракеты и авиабомбы такой российский дрон может наносить удары по наземным целям.

Темы: Воздушные силы ВСУХерсонская областьвойна
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