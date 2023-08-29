У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
У Києві проходить церемонія прощання із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який трагічно загинув разом із ще двома пілотами в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Церемонію відвідав зокрема і командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Напередодні стало відомо, що його наказом майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання "підполковник" (посмертно), а капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор" (посмертно).
Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено також до державних нагород.
Передісторія:
- 26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
- Авіакатастрофу розслідує ДБР.
- Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.
- У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.
Довідково: Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "Juice", 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.
Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".
Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.