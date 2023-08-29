У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"

У Києві проходить церемонія прощання із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який трагічно загинув разом із ще двома пілотами в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Церемонію відвідав зокрема і командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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усі фото - дмитра ларіна, уп

Напередодні стало відомо, що його наказом майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання "підполковник" (посмертно), а капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор" (посмертно).

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено також до державних нагород.

Пільщикову було всього 30 років...

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Авіакатастрофу розслідує ДБР.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Довідково: Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "Juice", 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.