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Фінляндія передасть Україні танки, найімовірніше, після вступу в НАТО – WSJ

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 17:42

Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в Північноатлантичний Альянс.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Високопосадовець Фінляндії повідомив виданню, що Гельсінкі певним чином долучиться до співпраці в межах танкової коаліції, але відмовився розголошувати подробиці.

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Він додав, що Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, дотримується політики нерозголошення того, яку саме допомогу надсилає Україні.

Своєю чергою представник НАТО заявив WSJ, що Фінляндія дала зрозуміти: найімовірніше, не буде здійснювати прямих постачань танків Україні до офіційного вступу в Альянс, що наразі блокується Туреччиною.

За його словами, навіть після вступу в НАТО Фінляндія, яка має близько 240 танків, зможе надати лише кілька одиниць цієї техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці січня президенти України і Фінляндії оголосили, що скандинавська країна зробить свій внесок у так звану танкову коаліцію, однак у якому вигляді – поки не уточнюється.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджував, що Київ отримає від 120 до 140 західних танків у межах "першої хвилі" поставок від коаліції з 12 країн.

Теми: ФінляндіятанкиУкраїнаНАТО
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