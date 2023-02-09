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Финляндия передаст Украине танки, скорее всего, после вступления в НАТО - WSJ

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 18:42

Финляндия подтверждает готовность передать Украине определенное количество собственных боевых танков Leopard 2, но сделает это, скорее всего, уже после вступления в Североатлантический Альянс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Wall Street Journal.

Высокопоставленный чиновник Финляндии сообщил изданию, что Хельсинки определенным образом присоединится к сотрудничеству в рамках танковой коалиции, но отказался разглашать подробности.

Он добавил, что Финляндия, которая имеет 1300-километровую границу с Россией, придерживается политики неразглашения того, какую именно помощь направляет Украине.

В свою очередь представитель НАТО заявил WSJ, что Финляндия дала понять: скорее всего, не будет осуществлять прямых поставок танков Украине до официального вступления в Альянс, что сейчас блокируется Турцией.

По его словам, даже после вступления в НАТО Финляндия, которая имеет около 240 танков, сможет предоставить лишь несколько единиц этой техники.

Напомним, в конце января президенты Украины и Финляндии объявили, что скандинавская страна сделает свой вклад в так называемую танковую коалицию, однако в каком виде - пока не уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран.

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Темы: ФинляндиятанкиУкраинаНАТО
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