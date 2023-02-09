Сухопутні війська показали, як з артилерії збили гелікоптер

Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували, що з артилерійської зброї можна поцілити у гелікоптер.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Дослівно: "Чи може артилерія знищити російський гелікоптер? Відповідь від 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – так! Поки на землі так!".

Деталі: Сухопутні війська ЗСУ показали відео.

І додали: "Кажуть, якесь російське начальство прилітало. Не взлетіло! Артилерія влучно стріляє!".