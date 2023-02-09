Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сухопутні війська показали, як з артилерії збили гелікоптер

Олена РощінаЧетвер, 9 лютого 2023, 21:33
Сухопутні війська показали, як з артилерії збили гелікоптер
Гелікоптер, скриншот із відео

Сухопутні війська Збройних сил України продемонстрували, що з артилерійської зброї можна поцілити у гелікоптер.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Дослівно: "Чи може артилерія знищити російський гелікоптер? Відповідь від 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – так! Поки на землі так!".

Реклама:

Деталі: Сухопутні війська ЗСУ показали відео.

І додали: "Кажуть, якесь російське начальство прилітало. Не взлетіло! Артилерія влучно стріляє!".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: арміяЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
армія
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував
Останні новини
13:41
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю і збільшити її кількість
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
Усі новини...
Реклама: