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Сухопутные войска показали, как из артиллерии сбили вертолет

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 21:33
Сухопутные войска показали, как из артиллерии сбили вертолет
Вертолет, скриншот с видео

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продемонстрировали, что из артиллерийского оружия можно попасть в вертолет.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Дословно: "Может ли артиллерия уничтожить российский вертолет? Ответ от 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – да! Пока на земле да!".

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Детали: Сухопутные войска ВСУ показали видео.

И добавили: "Говорят, какое-то российское начальство прилетало. Не взлетело! Артиллерия метко стреляет!".

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Темы: армияВооруженные силывойна
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