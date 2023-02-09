Сухопутные войска показали, как из артиллерии сбили вертолет

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продемонстрировали, что из артиллерийского оружия можно попасть в вертолет.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Дословно: "Может ли артиллерия уничтожить российский вертолет? Ответ от 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – да! Пока на земле да!".

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Детали: Сухопутные войска ВСУ показали видео.

И добавили: "Говорят, какое-то российское начальство прилетало. Не взлетело! Артиллерия метко стреляет!".