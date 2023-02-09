Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сухопутные войска показали, как из артиллерии сбили вертолет

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 22:33
Вертолет, скриншот с видео

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продемонстрировали, что из артиллерийского оружия можно попасть в вертолет.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Дословно: "Может ли артиллерия уничтожить российский вертолет? Ответ от 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого – да! Пока на земле да!".

Детали: Сухопутные войска ВСУ показали видео.

И добавили: "Говорят, какое-то российское начальство прилетало. Не взлетело! Артиллерия метко стреляет!".

Читайте УП В Google News

Темы: армияВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Все новости...
армия
Украинцы приобрели в "Дії" уже более 350 тысяч военных облигаций на 350 миллионов
Большое февральское наступление. На каких направлениях горячо и где Россия может атаковать Украину
Жемчужина разумной войны. Почему страны НАТО аплодируют системе "Дельта"
Последние новости
22:09
Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы
21:53
Данилов анонсирует решения СНБО: По таможне и другим органам была не одноразовая акция
21:05
В Италии арестовали евродепутата-фигуранта "Катаргейта"
20:42
В Киеве и 3 областях в воскресенье не планируют отключать электричество
20:30
В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный
20:20
Магучих установила новый лучший результат сезона в мире
20:05
В "Гвардию наступления" уже подали более 20 тысяч заявлений
20:00
Украинские водительские удостоверения в Польше останутся в силе до конца года
19:42
В Раде планируют исключить Левочкина из комитета нацбезопасности и обороны
19:39
На левом берегу Киева и на Оболони могут быть звуки взрывов – КГВА
Все новости...