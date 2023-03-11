Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко пригрозив УПЦ МП відповідальністю в разі крадіжки мощів святих із Лаври

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 22:41
Ткаченко пригрозив УПЦ МП відповідальністю в разі крадіжки мощів святих із Лаври
Києво-Печерська лавра, фото Getty Images

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників УПЦ МП про кримінальну відповідальність у разі переміщення в інше місце з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих.

Джерело: Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я хотів би наголосити про всяк випадок, що крім нерухомого майна, там є ще музейні експонати, понад 800 екземплярів, в тому числі мощі святих, які були передані на використання монахам, і щодо них буде окрема ревізія, наскільки вони там збережені.

Я хотів би попередити… якщо рухоме майно, власне музейні експонати, в тому числі мощі, якимось чином кудись будуть переміщені. Остання ревізія була у 2018 році, і все це зафіксовано, всі об’єкти є в переліку. Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП відносно рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони будуть мати кримінальну відповідальність".

Деталі: Міністр наголосив, що міжвідомча комісія дійшла висновків, що з боку УПЦ МП в Лаврі "були порушення щодо використання майна, і їх досить багато, в тому числі новобудови на території Нижньої Лаври без відповідних дозволів, і багато інших речей".

На питання, чи буде Мінкульт звертатися до правоохоронних органів, якщо УПЦ МП відмовиться залишати будівлю Лаври після 29 березня, Ткаченко сказав: "Ми це передбачили. До складу комісії щодо ревізії включені представники як СБУ, так і МВС".

Водночас міністр заявив, що "після завершення ревізії комісії ніхто не говорить, що життя монахів у Лаврі припиниться, але це привід для того, щоб монахи могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишитися в Лаврі".

ВІДЕО ДНЯ

На питання, чи є якісь варіанти залишитися, Ткаченко сказав: "Безперечно, вони (монахи – ред.) прекрасно про це знають. Я сьогодні розмовляв у тому числі зі священниками, які перейшли з УПЦ МП в ПЦУ".

Передісторія:

  • 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давності (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.
  • У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.
  • УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".
  • Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Теми: церкваУПЦ МПТкаченко
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

фото, відеоУ Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Усі новини...
церква
У Москві горіла будівля пропагандистського каналу "Спас"
УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври – Ткаченко
УПЦ МП про її виселення з Лаври: Як за радянської влади
Останні новини
00:06
відеоЗеленський відзначив нагородами сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої
23:40
Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві
23:33
У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"
23:28
У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті
23:05
Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні
22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
22:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
22:30
Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"
22:13
інфографікаГрошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
22:04
У МЗС відповіли ймовірному конкуренту Трампа на його суперечливу заяву про допомогу Україні
Усі новини...