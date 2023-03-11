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Ткаченко пригрозил УПЦ МП ответственностью в случае кражи мощей святых из Лавры

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 22:41
Ткаченко пригрозил УПЦ МП ответственностью в случае кражи мощей святых из Лавры
Киево-Печерская лавра, фото Getty Images

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предупредил представителей УПЦ МП об уголовной ответственности в случае перемещения в другое место из Киево-Печерской лавры музейных экспонатов, в частности мощей святых.

Источник: Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на использование монахам, и по ним будет отдельная ревизия, насколько они там сохранены.

Я хотел бы предупредить... если движимое имущество, собственно музейные экспонаты, в том числе мощи, каким-то образом куда-то будут перемещены. Последняя ревизия была в 2018 году, и все это зафиксировано, все объекты есть в перечне. Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП относительно движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность".

Детали: Министр отметил, что межведомственная комиссия пришла к выводам, что со стороны УПЦ МП в Лавре "были нарушения по использованию имущества, и их достаточно много, в том числе новостройки на территории Нижней Лавры без соответствующих разрешений, и много других вещей".

На вопрос, будет ли Минкульт обращаться в правоохранительные органы, если УПЦ МП откажется покидать здание Лавры после 29 марта, Ткаченко сказал: "Мы это предусмотрели. В состав комиссии по ревизии включены представители как СБУ, так и МВД".

В то же время министр заявил, что "после завершения ревизии комиссии никто не говорит, что жизнь монахов в Лавре прекратится, но это повод для того, чтобы монахи могли определиться с тем, каким образом они могут остаться в Лавре".

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На вопрос, есть ли какие-то варианты остаться, Ткаченко сказал: "Бесспорно, они (монахи - ред.) прекрасно об этом знают. Я сегодня разговаривал в том числе со священниками, которые перешли из УПЦ МП в ПЦУ".

Предыстория:

  • 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут.
  • В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.
  • УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет и выселение ее мужского монастыря из Киево-Печерской лавры является просто "прихотью чиновников из Минкульта".
  • Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

Темы: церковьУПЦ МПТкаченко
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