УПЦ МП про її виселення з Лаври: Як за радянської влади

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту" і робиться це "так само як за радянської влади у 60-х роках минулого століття".

Джерело: УПЦ МП на сайті Києво-Печерської лаври

Деталі: Раніше національний заповідник "Києво-Печерська лавра" прислав церкві листа, що з 29 березня розриває з нею договір безкоштовної оренди і виселяє чоловічий монастир УПЦ МП з приміщень на Печерських пагорбах.

Реклама:

Церкву Московського патріархату таке попередження обурило. Вона жаліється, що у листі не було надано "жодної інформації" про юридичні підстави для таких дій, крім того, там немає даних про висновки міжвідомчої робочої групи, на підставі яких це рішення ухвалювалось.

Дослівно: "Що ж до роботи згаданої у листі групи, то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм.

Тож, єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У п'ятницю стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір безоплатної оренди приміщень із чоловічим монастирем Української православної церкви Московського патріархату, який діяв з 2013 року.

Це означає, що до 29 березня монахи мають звільнити будівлі за адресою Лаврська 11 і Лаврська 15 на Печерських пагорбах столиці.

Передісторя:

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.

Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами

У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.

Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату