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УПЦ МП про її виселення з Лаври: Як за радянської влади

Євген КізіловП'ятниця, 10 березня 2023, 21:46
УПЦ МП про її виселення з Лаври: Як за радянської влади
Митрополит Онуфрій та священнослужителі УПЦ МП, Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"

Українська православна церква Московського патріархату заявляє, що виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту" і робиться це "так само як за радянської влади у 60-х роках минулого століття".

Джерело: УПЦ МП на сайті Києво-Печерської лаври

Деталі: Раніше національний заповідник "Києво-Печерська лавра" прислав церкві листа, що з 29 березня розриває з нею договір безкоштовної оренди і виселяє чоловічий монастир УПЦ МП з приміщень на Печерських пагорбах.

Церкву Московського патріархату таке попередження обурило. Вона жаліється, що у листі не було надано "жодної інформації" про юридичні підстави для таких дій, крім того, там немає даних про висновки міжвідомчої робочої групи, на підставі яких це рішення ухвалювалось.

Дослівно: "Що ж до роботи згаданої у листі групи, то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм.

Тож, єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття".

Що передувало: У п'ятницю стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір безоплатної оренди приміщень із чоловічим монастирем Української православної церкви Московського патріархату, який діяв з 2013 року.

ВІДЕО ДНЯ

Це означає, що до 29 березня монахи мають звільнити будівлі за адресою Лаврська 11 і Лаврська 15 на Печерських пагорбах столиці.

Передісторя: 

  • 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
  • Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами
  • У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. 
  • Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ.
  • Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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Теми: УПЦ МПКиївцерквадерусифікація
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