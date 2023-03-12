"Слава Украине!": СБУ окончательно установила личность расстрелянного в плену бойца
СБУ установила, что украинским военным, которого расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, которые включали общение с родными и собратьями погибшего, а также обработку фото- и видеоматериалов.
Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, которой подтверждено, что военный на видео – именно Александр Мациевский".
Прямая речь председателя СБУ Василия Малюка: "Это настоящий герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что большая победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!".
Детали: Глава Службы безопасности добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это преступление.
Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.
Как удалось установить СБУ, Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.
Предистория:
- 6 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!".
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата.
- В соцсетях появилось несколько предположений относительно имени погибшего. В 30-й отдельной механизированной бригаде считали. что на видео военнослужащий их бригады - Тимофей Шадура.
- В то же время, в 119-й бригаде теробороны Черниговской области заявляли, что пленным украинским бойцом, которого расстреляли россияне после слов "Слава Украине", был солдат этой бригады Александр Мациевский.