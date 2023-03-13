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Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харків, віддали на обмін

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 17:11
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харків, віддали на обмін
Максим Криштоп СКРИНШОТ

Дзержинський райсуд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про звільнення від відбуття покарання російського військового Максима Криштопа.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 березня

Деталі: Згідно з копією листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 3 березня було прийнято рішення про обмін Криштопа як військовополоненого для звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора.

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Рішення про обмін ухвалили наступного дня після вироку суду, яким Криштопа за порушення законів та звичаїв війни засудили до 12 років увʼязнення.

На судове засідання щодо зільнення від покарання ні Криштоп, ні його адвокат не зʼявилися, передавши заяву про розгляд справи без їхньої участі. Засуджений підтвердив, що погоджується із клопотанням прокурора, оскільки йдеться про обмін.

Донедавна Криштоп утримувався в Київському слідчому ізоляторі. Раніше також перебував у Харківському СІЗО. Очікуючи вироку, росіянин загалом провів в українських місцях несвободи майже рік.

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Скасовуючи покарання, суд постановив передати росіянина під нагляд представникам уповноваженого органу, що відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України, для організації та проведення обміну.

Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням адвоката проводив закритий судовий розгляд у частині, коли обвинувачений давав показання.

У публічному тексті вироку свідчення Криштопа також не наводяться як інформація, що заборонена для оприлюднення. Причини цього в рішенні не пояснюються, але в підготовчому засіданні захисник наполягав на повністю закритому процесі з міркувань безпеки для обвинуваченого. Відомо лише, що Криштоп визнав провину і начебто сприяв розкриттю злочину.

Нагадаємо: 7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників в обмін на 90 військових РФ.

Передісторія:

  • 24 лютого та 3 березня 2022 року Криштоп разом із бортовим штурманом скинув 12 авіабомб (по 6 кожного дня) на місто Ізюм Харківської області на цивільні споруди, в районі перебування яких відсутні підрозділи ЗС України та інші військові формування.
  • 6 березня два російські літаки бомбардували Харківську радіотелевізну передавальну станцію вісьмома авіабомбами загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кілограм. Телевежа теж була цивільним обʼєктом.
  • За версією слідства, наказ на знищення телевежі віддав генерал-майор Олег Маковецький, якого призначили командуючим 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Західного військового округу Збройних сил РФ.
  • Командир військової частини 45117 (бомбардувального авіаційного полку 6 армії) Олексій Лобода довів це до відома двох льотчиків і двох штурманів та наказав приступити до виконання.
  • Пілотом головного (ведучого) літака, за яким слідував другий, був підполковник Криштоп, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку, в/ч 45117.
  • Криштоп не відмовився від виконання злочинного наказу та виконав його. Буквально за хвилину після бомбардування літак Су-34 збили. військовослужбовці Національної гвардії України. Криштоп катапультувався і близько 2 години ночі був затриманий українськими військовими.

Теми: полоненівійна
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