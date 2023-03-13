Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харків, віддали на обмін

Дзержинський райсуд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про звільнення від відбуття покарання російського військового Максима Криштопа.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 березня

Деталі: Згідно з копією листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 3 березня було прийнято рішення про обмін Криштопа як військовополоненого для звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора.

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Рішення про обмін ухвалили наступного дня після вироку суду, яким Криштопа за порушення законів та звичаїв війни засудили до 12 років увʼязнення.

На судове засідання щодо зільнення від покарання ні Криштоп, ні його адвокат не зʼявилися, передавши заяву про розгляд справи без їхньої участі. Засуджений підтвердив, що погоджується із клопотанням прокурора, оскільки йдеться про обмін.

Донедавна Криштоп утримувався в Київському слідчому ізоляторі. Раніше також перебував у Харківському СІЗО. Очікуючи вироку, росіянин загалом провів в українських місцях несвободи майже рік.

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Скасовуючи покарання, суд постановив передати росіянина під нагляд представникам уповноваженого органу, що відповідає за поводження з військовополоненими — Головного управління розвідки Міністерства оборони України, для організації та проведення обміну.

Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням адвоката проводив закритий судовий розгляд у частині, коли обвинувачений давав показання.

У публічному тексті вироку свідчення Криштопа також не наводяться як інформація, що заборонена для оприлюднення. Причини цього в рішенні не пояснюються, але в підготовчому засіданні захисник наполягав на повністю закритому процесі з міркувань безпеки для обвинуваченого. Відомо лише, що Криштоп визнав провину і начебто сприяв розкриттю злочину.

Нагадаємо: 7 березня в результаті переговорного процесу відбувся черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією, Київ повернув 130 захисників в обмін на 90 військових РФ.

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