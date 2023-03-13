Российского летчика-подполковника, бомбившего Харьков, отдали на обмен

Дзержинский райсуд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного Максима Криштопа.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 марта

Детали: Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора.

Решение об обмене приняли на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны был приговорен к 12 годам заключения.

На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

До недавнего времени Криштоп содержался в Киевском следственном изоляторе. Ранее также находился в Харьковском СИЗО. Ожидая приговора, россиянин в целом провел в украинских местах несвободы почти год.

Отменяя наказание, суд постановил передать россиянина под надзор представителям уполномоченного органа, отвечающего за обращение с военнопленными - Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для организации и проведения обмена.

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Дзержинский райсуд Харькова по ходатайству адвоката проводил закрытое судебное разбирательство в части, когда обвиняемый давал показания.

В публичном тексте приговора показания Криштопа также не приводятся как информация, запрещенная для обнародования. Причины этого в решении не объясняются, но в подготовительном заседании защитник настаивал на полностью закрытом процессе из соображений безопасности для обвиняемого. Известно лишь, что Криштоп признал вину и якобы способствовал раскрытию преступления.

Напомним: 7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников в обмен на 90 военных РФ.

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