Российского летчика-подполковника, бомбившего Харьков, отдали на обмен
Дзержинский райсуд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного Максима Криштопа.
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 марта
Детали: Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора.
Решение об обмене приняли на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны был приговорен к 12 годам заключения.
На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.
До недавнего времени Криштоп содержался в Киевском следственном изоляторе. Ранее также находился в Харьковском СИЗО. Ожидая приговора, россиянин в целом провел в украинских местах несвободы почти год.
Отменяя наказание, суд постановил передать россиянина под надзор представителям уполномоченного органа, отвечающего за обращение с военнопленными - Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для организации и проведения обмена.
Дзержинский райсуд Харькова по ходатайству адвоката проводил закрытое судебное разбирательство в части, когда обвиняемый давал показания.
В публичном тексте приговора показания Криштопа также не приводятся как информация, запрещенная для обнародования. Причины этого в решении не объясняются, но в подготовительном заседании защитник настаивал на полностью закрытом процессе из соображений безопасности для обвиняемого. Известно лишь, что Криштоп признал вину и якобы способствовал раскрытию преступления.
Напомним: 7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников в обмен на 90 военных РФ.
Предыстория:
- 24 февраля и 3 марта 2022 года Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб (по 6 каждый день) на город Изюм Харьковской области на гражданские сооружения, в районе пребывания которых отсутствуют подразделения ВС Украины и другие военные формирования.
- 6 марта два российских самолета бомбили Харьковскую радиотелевизионную передающую станцию восемью авиабомбами общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограмм. Телебашня тоже была гражданским объектом.
- По версии следствия, приказ на уничтожение телебашни отдал генерал-майор Олег Маковецкий, которого назначили командующим 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил РФ.
- Командир воинской части 45117 (бомбардировочного авиационного полка 6 армии) Алексей Лобода довел это до сведения двух летчиков и двух штурманов и приказал приступить к выполнению.
- Пилотом головного (ведущего) самолета, за которым следовал второй, был подполковник Криштоп, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка, в/ч 45117.
- Криштоп не отказался от выполнения преступного приказа и выполнил его. Буквально через минуту после бомбардировки самолет Су-34 сбили военнослужащие Национальной гвардии Украины. Криштоп катапультировался и около 2 часов ночи был задержан украинскими военными.