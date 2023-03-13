Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российского летчика-подполковника, бомбившего Харьков, отдали на обмен

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 18:11
Российского летчика-подполковника, бомбившего Харьков, отдали на обмен
Максим Криштоп СКРИНШОТ

Дзержинский райсуд города Харькова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об освобождении от отбывания наказания российского военного Максима Криштопа.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 марта

Детали: Согласно копии письма Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение об обмене Криштопа как военнопленного для освобождения защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора.

Решение об обмене приняли на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны был приговорен к 12 годам заключения.

На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

До недавнего времени Криштоп содержался в Киевском следственном изоляторе. Ранее также находился в Харьковском СИЗО. Ожидая приговора, россиянин в целом провел в украинских местах несвободы почти год.

Отменяя наказание, суд постановил передать россиянина под надзор представителям уполномоченного органа, отвечающего за обращение с военнопленными - Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для организации и проведения обмена.

ВИДЕО ДНЯ

Дзержинский райсуд Харькова по ходатайству адвоката проводил закрытое судебное разбирательство в части, когда обвиняемый давал показания.

В публичном тексте приговора показания Криштопа также не приводятся как информация, запрещенная для обнародования. Причины этого в решении не объясняются, но в подготовительном заседании защитник настаивал на полностью закрытом процессе из соображений безопасности для обвиняемого. Известно лишь, что Криштоп признал вину и якобы способствовал раскрытию преступления.

Напомним: 7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников в обмен на 90 военных РФ.

Предыстория:

  • 24 февраля и 3 марта 2022 года Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб (по 6 каждый день) на город Изюм Харьковской области на гражданские сооружения, в районе пребывания которых отсутствуют подразделения ВС Украины и другие военные формирования.
  • 6 марта два российских самолета бомбили Харьковскую радиотелевизионную передающую станцию восемью авиабомбами общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограмм. Телебашня тоже была гражданским объектом.
  • По версии следствия, приказ на уничтожение телебашни отдал генерал-майор Олег Маковецкий, которого назначили командующим 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил РФ.
  • Командир воинской части 45117 (бомбардировочного авиационного полка 6 армии) Алексей Лобода довел это до сведения двух летчиков и двух штурманов и приказал приступить к выполнению.
  • Пилотом головного (ведущего) самолета, за которым следовал второй, был подполковник Криштоп, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка, в/ч 45117.
  • Криштоп не отказался от выполнения преступного приказа и выполнил его. Буквально через минуту после бомбардировки самолет Су-34 сбили военнослужащие Национальной гвардии Украины. Криштоп катапультировался и около 2 часов ночи был задержан украинскими военными.

Темы: пленныевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города

Все новости...
пленные
Герой Мациевский, казненный за слова "Слава Украине", оказался гражданином Молдовы
Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя
"Слава Украине!": СБУ окончательно установила личность расстрелянного в плену бойца
Последние новости
08:54
Оккупанты ищут "партизан и диверсантов" на Луганщине - ОВА
08:28
Еще почти 900 россиян уничтожены в Украине
07:51
Херсонщина: за сутки противник 50 раз обстрелял область
07:28
Враг пытается скрыть за учениями тотальную мобилизацию на Луганщине – Генштаб
07:02
Силы обороны отбили более 100 вражеских атак – сводка
06:38
США планируют до сентября предоставить Украине дополнительные $7,4 млрд помощи
06:03
Россияне ударили по Запорожью, есть разрушения – ОВА
05:35
Си Цзиньпин предложит Путину помощь в уклонении от санкций – ISW
04:31
Трампу вернули канал в YouTube после двух лет блокировки
04:15
Ордер на арест Путина оправдан – Байден
Все новости...