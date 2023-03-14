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У Воронезькій області РФ офіційно анонсували роздачу повісток

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 17:38
У Воронезькій області РФ офіційно анонсували роздачу повісток
Фото ілюстративне

Уряд Воронезької області РФ вирішив розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".

Джерело: повідомлення уряду Воронезької області

Дослівно: "Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону. Особливо підкреслимо, що єдина мета цих заходів: виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах".

Деталі: В уряді заявили, що повістки вручатимуть переважно за місцем проживання громадян та їхньої роботи.

Передісторія:

  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
  • Українська розвідка повідляла, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".

Теми: Росіямобілізація
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