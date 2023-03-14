У Воронезькій області РФ офіційно анонсували роздачу повісток

Уряд Воронезької області РФ вирішив розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".

Джерело: повідомлення уряду Воронезької області

Дослівно: "Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону. Особливо підкреслимо, що єдина мета цих заходів: виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах".

Деталі: В уряді заявили, що повістки вручатимуть переважно за місцем проживання громадян та їхньої роботи.

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