У Воронезькій області РФ офіційно анонсували роздачу повісток
Вівторок, 14 березня 2023, 17:38
Уряд Воронезької області РФ вирішив розіслати повістки в регіоні нібито для "актуалізація даних військового обліку".
Джерело: повідомлення уряду Воронезької області
Дослівно: "Військовий комісаріат Воронезької області та адміністрації муніципалітетів починають вручення повісток жителям регіону. Особливо підкреслимо, що єдина мета цих заходів: виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах".
Деталі: В уряді заявили, що повістки вручатимуть переважно за місцем проживання громадян та їхньої роботи.
Передісторія:
- Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
- Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
- Українська розвідка повідляла, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".