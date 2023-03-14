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В Воронежской области РФ официально анонсировали раздачу повесток

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 16:38
В Воронежской области РФ официально анонсировали раздачу повесток
Фото иллюстративное

Правительство Воронежской области РФ решило разослать повестки в регионе якобы для "актуализация данных воинского учета".

Источник: сообщение правительства Воронежской области

Дословно: "Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах".

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Детали: В правительстве заявили, что повестки будут вручать преимущественно по месту жительства граждан и их работы.

Предыстория:

  • - Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • Украинская разведка сообщала, что дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическомварианте времен Второй мировой войны".

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Темы: Росcиямобилизация
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