В Воронежской области РФ официально анонсировали раздачу повесток

Правительство Воронежской области РФ решило разослать повестки в регионе якобы для "актуализация данных воинского учета".

Источник: сообщение правительства Воронежской области

Дословно: "Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах".

Детали: В правительстве заявили, что повестки будут вручать преимущественно по месту жительства граждан и их работы.

Предыстория: