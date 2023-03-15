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Перехоплений РФ над Чорним морем американський безпілотник не був озброєний ракетами – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 15 березня 2023, 02:42
Перехоплений РФ над Чорним морем американський безпілотник не був озброєний ракетами – ЗМІ
MQ-9 REAPER, ФОТО: WIKIPEDIA

Перехоплений російськими літаками Су-27 над Чорним морем розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper Збройних сил США не ніс на собі озброєння.

Джерело: The New York Times з посиланням власні джерела

Деталі: Як пише видання з посиланням на високопоставленого американського військового чиновника, хоча безпілотники, відомі як Reaper, можуть нести ракети Hellfire, цей безпілотник не був озброєний і проводив розвідку приблизно в 75 милях (близько 120 км – ред.) на південний захід від Криму, коли його перехопили два російські літаки.

За словами джерела NYT, безпілотник вилетів з авіабази в Румунії вранці 14 березня для виконання планової розвідувальної місії, яка зазвичай триває близько 9-10 год.

"Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв'язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині", – пише видання.

Що цьому передувало:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що  перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
  • Повітряні сили ЗСУ прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі.

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Теми: СШАбезпілотникиЧорне море
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