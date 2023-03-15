Перехоплений РФ над Чорним морем американський безпілотник не був озброєний ракетами – ЗМІ

Перехоплений російськими літаками Су-27 над Чорним морем розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper Збройних сил США не ніс на собі озброєння.

Джерело: The New York Times з посиланням власні джерела

Деталі: Як пише видання з посиланням на високопоставленого американського військового чиновника, хоча безпілотники, відомі як Reaper, можуть нести ракети Hellfire, цей безпілотник не був озброєний і проводив розвідку приблизно в 75 милях (близько 120 км – ред.) на південний захід від Криму, коли його перехопили два російські літаки.

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За словами джерела NYT, безпілотник вилетів з авіабази в Румунії вранці 14 березня для виконання планової розвідувальної місії, яка зазвичай триває близько 9-10 год.

"Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв'язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині", – пише видання.

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