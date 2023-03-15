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Перехваченный РФ над Черным морем американский беспилотник не был вооружен ракетами – СМИ

"Украинская правда"Среда, 15 марта 2023, 01:42
Перехваченный РФ над Черным морем американский беспилотник не был вооружен ракетами – СМИ
MQ-9 REAPER, ФОТО: WIKIPEDIA

Перехваченный российскими самолетами Су-27 над Черным морем разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.

Источник: The New York Times со ссылкой на собственные источники

Детали: Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, хотя беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник не был вооружен и проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км – ред.) к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

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По словам источника NYT, беспилотник вылетел с авиабазы в Румынии утром 14 марта для выполнения плановой разведывательной миссии, которая обычно длится около 9-10 часов.

"Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии", – пишет издание.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем - не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • Воздушные силы ВСУ прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море.

Темы: СШАбеспилотникиЧерное море
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