Перехваченный РФ над Черным морем американский беспилотник не был вооружен ракетами – СМИ

Перехваченный российскими самолетами Су-27 над Черным морем разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США не нес на себе вооружения.

Источник: The New York Times со ссылкой на собственные источники

Детали: Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника, хотя беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот беспилотник не был вооружен и проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км – ред.) к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

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По словам источника NYT, беспилотник вылетел с авиабазы в Румынии утром 14 марта для выполнения плановой разведывательной миссии, которая обычно длится около 9-10 часов.

"Этот эпизод ошеломил американских военных, которые наблюдали за ним по видеосвязи с беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии", – пишет издание.

Что этому предшествовало:

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