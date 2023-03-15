Кремль уверяет, что новая волна мобилизации в РФ "не обсуждается"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что новая волна мобилизации в РФ не обсуждается, а рассылка повесток – обычная практика.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения – это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями".

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Детали: ТАСС сообщает, что российские журналисты спросили Пескова об этом на фоне "сообщений о вручении повесток в регионах для уточнения данных".

Предыстория:

14 марта стало известно, что правительство Воронежской области РФ решило разослать повестки в регионе якобы для "актуализация данных воинского учета".

Позже военкоматы Пензенской и Липецкой областей РФ объявили, что также разошлют повестки для "проверки информации".

Что этому предшествовало:

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