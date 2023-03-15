Кремль уверяет, что новая волна мобилизации в РФ "не обсуждается"
Среда, 15 марта 2023, 13:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что новая волна мобилизации в РФ не обсуждается, а рассылка повесток – обычная практика.
Источник: ТАСС
Прямая речь: "На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения – это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в министерство обороны за разъяснениями".
Детали: ТАСС сообщает, что российские журналисты спросили Пескова об этом на фоне "сообщений о вручении повесток в регионах для уточнения данных".
Предыстория:
- 14 марта стало известно, что правительство Воронежской области РФ решило разослать повестки в регионе якобы для "актуализация данных воинского учета".
- Позже военкоматы Пензенской и Липецкой областей РФ объявили, что также разошлют повестки для "проверки информации".
Что этому предшествовало:
- 13 сентября прошлого Песков также уверял, что мобилизации в РФ не будет. Мобилизация началась 21 сентября.
- Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
- В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
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