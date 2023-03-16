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Кремль схвалив агресію проти американського безпілотника – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 16 березня 2023, 01:42
Кремль схвалив агресію проти американського безпілотника – ЗМІ
MQ-9 Reaper. stock photo Getty Images

NBC News повідомляє, що найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських військових винищувачів проти американського військового безпілотника над Чорним морем у вівторок.

Джерело: NBC News із посиланням на американських чиновників, знайомих з даними розвідки

Деталі: Російські винищувачі скинули авіаційне паливо на MQ-9 Reaper, що є безпрецедентною дією, і двоє чиновників заявили, що розвідка припускає, що метою було збити безпілотник з курсу або вивести з ладу його можливості спостереження.

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"Агресія входила до намірів російського керівництва під час перехоплення", – сказав один з чиновників.

Також одне з джерел повідомило, що не має даних про особисту вказівку перехоплення президентом Росії Володимиром Путіним. Інші ж американські посадовці відмовилися надавати детальнішу інформацію, говорили тільки про прийняття рішення на "найвищому рівні".

Один з чиновників сказав, що він не отримував вказівок на те, що підписання дійшло аж до Путіна. Інші чиновники відмовилися надавати конкретнішу інформацію, окрім "найвищого рівня".

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Те, що російський літак зачепив пропелер безпілотника (Росія це заперечує), за твердженням США, не було навмисним, а сталося через помилку пілота.

Три представники оборонного відомства і один чиновник адміністрації Байдена також заявили, що росіяни вже дісталися до району, де розбився MQ-9 Reaper. Вони активно шукають уламки, але США не бачать жодних ознак того, що змогли щось знайти. Один з чиновників сказав, що більша частина уламків затонула в Чорному морі.

За словами джерел видання, знайомих з даними розвідки, США теж навряд чи зможуть знайти уламки розбитого безпілотника.

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив на прес-конференції в середу, що уламків, ймовірно, не так багато, і зазначив, що глибина частини Чорного моря, де впав безпілотник, сягає 5 000 футів.

Він повторив, як і інші американські офіційні особи, що США вжили заходів для відключення програмного забезпечення на безпілотнику, щоб росіяни не змогли зібрати з нього будь-яку надсекретну інформацію, якщо їм вдасться знайти його уламки.

За словами Міллі, цей інцидент є частиною моделі поведінки Росії, яка останнім часом стає все більш агресивною.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив NBC News, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.

"Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з безпілотником, – сказав Кірбі. – Цілком можливо, що це була просто нерозважлива, некомпетентна авіаційна дія пілота".

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що  перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
  • Сполучені Штати викликали посла Росії Анатолія Антонова у зв’язку з з зіткненням російського Су-27 і американського безпілотника Reaper.

Теми: РосіяСШАавіабезпілотники
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