Кремль одобрил агрессию против американского беспилотника – СМИ

NBC News сообщает, что высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия российских военных истребителей против американского военного беспилотника над Черным морем во вторник.

Источник: NBC News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными разведки

Детали: Российские истребители сбросили авиационное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием, и двое чиновников заявили, что разведка предполагает, что целью было сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения.

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"Агрессия входила в намерения российского руководства во время перехвата", – сказал один из чиновников.

Также один из источников сообщил, что не имеет данных о личном указании перехвата президентом России Владимиром Путиным. Другие же американские чиновники отказались предоставлять более подробную информацию, говорили только о принятии решения на "самом высоком уровне".

Один из чиновников сказал, что он не получал указаний на то, что подписание дошло до Путина. Другие чиновники отказались предоставлять более конкретную информацию, кроме "самого высокого уровня".

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То, что российский самолет задел пропеллер беспилотника (Россия это отрицает), по утверждению США, не было преднамеренным, а произошло из-за ошибки пилота.

Три представителя оборонного ведомства и один чиновник администрации Байдена также заявили, что россияне уже добрались до района, где разбился MQ-9 Reaper. Они активно ищут обломки, но США не видят никаких признаков того, что смогли что-то найти. Один из чиновников сказал, что большая часть обломков затонула в Черном море.

По словам источников издания, знакомых с данными разведки, США тоже вряд ли смогут найти обломки разбитого беспилотника.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил на пресс-конференции в среду, что обломков, вероятно, не так много, и отметил, что глубина части Черного моря, где упал беспилотник, достигает 5 000 футов.

Он повторил, как и другие американские официальные лица, что США приняли меры для отключения программного обеспечения на беспилотнике, чтобы россияне не смогли собрать с него какую-либо сверхсекретную информацию, если им удастся найти его обломки.

По словам Милли, этот инцидент является частью модели поведения России, которая в последнее время становится все более агрессивной.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил NBC News, что россияне намеренно пытались приблизиться к беспилотнику.

"Мы не знаем, насколько преднамеренным было столкновение с беспилотником, – сказал Кирби. – Вполне возможно, что это было просто безрассудное, некомпетентное авиационное действие пилота".

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