Окупанти Криму готуються до оборони – розвідка
Російські загарбники на території тимчасово окупованого Криму тримають багато наземної та авіатехніки, будують фортифікації і готуються до оборонних дій.
Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі марафону новин 16 березня
Пряма мова Скібіцького: "Головне управління розвідки постійно відслідковує все, що пов'язане з діяльністю угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова".
Деталі: Представник ГУР додав, що про це свідчить низка речей.
По-перше, розвідка фіксує, що інфраструктура на півострові підтримується в бойовій готовності.
По-друге, росіяни тримають потужний сухопутний і авіаційний компонент у Криму (близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових вертольотів).
По-третє, на півострові було створене оборонне угруповання, яке зараз облаштовує фортифікаційні споруди і лінії оборони.
Скібіцький уточнив, що найбільше оборонних рубежів окупанти будують на півночі півострова та на півдні Херсонської області – на підходах до Криму.
Він також додав, що росіяни копають окопи на пляжах на найбільш небезпечних напрямках, де може відбутися морська десантна операція.
Передісторія:
- Раніше так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що будівництво оборонної лінії в Криму йде за планом, і що окупанти діють "нестандартно".
- 64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом, навіть якщо це означатиме тривалішу війну і зменшення підтримки Заходу.
- У грудні 2022 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією. Він підкреслив, що "наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках".