Окупанти Криму готуються до оборони – розвідка

Російські загарбники на території тимчасово окупованого Криму тримають багато наземної та авіатехніки, будують фортифікації і готуються до оборонних дій.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі марафону новин 16 березня

Пряма мова Скібіцького: "Головне управління розвідки постійно відслідковує все, що пов'язане з діяльністю угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова".

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Деталі: Представник ГУР додав, що про це свідчить низка речей.

По-перше, розвідка фіксує, що інфраструктура на півострові підтримується в бойовій готовності.

По-друге, росіяни тримають потужний сухопутний і авіаційний компонент у Криму (близько 90 бойових літаків і близько 60 бойових вертольотів).

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По-третє, на півострові було створене оборонне угруповання, яке зараз облаштовує фортифікаційні споруди і лінії оборони.

Скібіцький уточнив, що найбільше оборонних рубежів окупанти будують на півночі півострова та на півдні Херсонської області – на підходах до Криму.

Він також додав, що росіяни копають окопи на пляжах на найбільш небезпечних напрямках, де може відбутися морська десантна операція.

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