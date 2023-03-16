Оккупанты Крыма готовятся к обороне – разведка
Российские захватчики на территории временно оккупированного Крыма держат много наземной и авиатехники, строят фортификации и готовятся к оборонительным действиям.
Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире марафона новостей 16 марта
Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки войск во временно оккупированном Крыму. Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова".
Детали: Представитель ГУР добавил, что об этом свидетельствует ряд вещей.
Во-первых, разведка фиксирует, что инфраструктура на полуострове поддерживается в боевой готовности.
Во-вторых, россияне держат мощный сухопутный и авиационный компонент в Крыму (около 90 боевых самолетов и около 60 боевых вертолетов).
В-третьих, на полуострове была создана оборонительная группировка, которая сейчас обустраивает фортификационные сооружения и линии обороны.
Скибицкий уточнил, что больше всего оборонительных рубежей оккупанты строят на севере полуострова и на юге Херсонской области – на подходах к Крыму.
Он также добавил, что россияне копают окопы на пляжах на наиболее опасных направлениях, где может состояться морская десантная операция.
Предыстория:
- Ранее так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, и что оккупанты действуют "нестандартно".
- 64% украинцев убеждены, что надо пытаться освободить всю территорию Украины, включая Крым, даже если это будет означать более длительную войну и уменьшение поддержки Запада.
- В декабре 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией. Он подчеркнул, что "наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".