Оккупанты Крыма готовятся к обороне – разведка

Российские захватчики на территории временно оккупированного Крыма держат много наземной и авиатехники, строят фортификации и готовятся к оборонительным действиям.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире марафона новостей 16 марта

Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки войск во временно оккупированном Крыму. Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова".

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Детали: Представитель ГУР добавил, что об этом свидетельствует ряд вещей.

Во-первых, разведка фиксирует, что инфраструктура на полуострове поддерживается в боевой готовности.

Во-вторых, россияне держат мощный сухопутный и авиационный компонент в Крыму (около 90 боевых самолетов и около 60 боевых вертолетов).

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В-третьих, на полуострове была создана оборонительная группировка, которая сейчас обустраивает фортификационные сооружения и линии обороны.

Скибицкий уточнил, что больше всего оборонительных рубежей оккупанты строят на севере полуострова и на юге Херсонской области – на подходах к Крыму.

Он также добавил, что россияне копают окопы на пляжах на наиболее опасных направлениях, где может состояться морская десантная операция.

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