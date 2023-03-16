Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты Крыма готовятся к обороне – разведка

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 14:01
Оккупанты Крыма готовятся к обороне – разведка
Оккупанты роют окопы в Крыму. Фото ТАСС

Российские захватчики на территории временно оккупированного Крыма держат много наземной и авиатехники, строят фортификации и готовятся к оборонительным действиям.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире марафона новостей 16 марта 

Прямая речь Скибицкого: "Главное управление разведки постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью группировки войск во временно оккупированном Крыму. Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова".

Реклама:

Детали: Представитель ГУР добавил, что об этом свидетельствует ряд вещей.

Во-первых, разведка фиксирует, что инфраструктура на полуострове поддерживается в боевой готовности.

Во-вторых, россияне держат мощный сухопутный и авиационный компонент в Крыму (около 90 боевых самолетов и около 60 боевых вертолетов).

ВИДЕО ДНЯ

В-третьих, на полуострове была создана оборонительная группировка, которая сейчас обустраивает фортификационные сооружения и линии обороны.

Скибицкий уточнил, что больше всего оборонительных рубежей оккупанты строят на севере полуострова и на юге Херсонской области – на подходах к Крыму.

Он также добавил, что россияне копают окопы на пляжах на наиболее опасных направлениях, где может состояться морская десантная операция.

Предыстория:

Темы: КрымРосcияоккупацияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: